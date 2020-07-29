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Спецпроекты

Tele2 и правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве

Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Оператор связи Tele2 и правительство Ленинградской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры. Оператор выразил готовность принять участие в проектах по развитию технологии «умного» города и созданию цифровых сервисов для жителей региона, органов власти и местных предприятий.

Соглашение подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и областного правительства в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона. Стороны также намерены развивать технологии и сервисы, направленные на цифровизацию экономики. Соглашение подразумевает регулярные совместные рабочие встречи, совещания и организацию совместных проектов.

Среди потенциальных точек взаимодействия Tele2 и областного правительства рассматриваются проекты автоматизации решений для нужд агропромышленного комплекса, цифровизации городского хозяйства «Умный город». Он включает развитие технологии интернета вещей (IoT). В совместных планах проекты по использованию big data для анализа информации о численности, плотности и миграции населения на территории Ленобласти. Специалисты оператора совместно с «Ростелекомом» уже успешно протестировали технологию NB-IoT на Кировском заводе в Петербурге, а также проанализировали на основе big data численность населения городов-спутников Северной столицы.

Кроме того, компания будет участвовать в реализации государственной программы «Цифровая экономика» и содействовать запуску удобных для населения и местного бизнеса цифровых сервисов.

В 2019 г. Tele2 получила диплом губернатора Ленинградской области за вклад в организацию и развитие доступной связи в регионе. Компания реализовала масштабный проект по расширению сети скоростного мобильного интернета.



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