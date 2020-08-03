Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор»

Телеком Инфраструктура

«Белтел» внедрил решение компании Fortinet на шести площадках «Аквафор» в России и Эстонии для организации высокопроизводительного и отказоустойчивого доступа в интернет, надежной связи между площадками, гибких возможностей по управлению трафиком и решения задач сетевой безопасности.

Международная корпорация «Аквафор» – производитель волокнистых сорбентов для бытовой водоочистки и водоочистителей на их основе. Производственный цикл предприятия является круглосуточным, площадки компании работают в России, Эстонии, а также других странах мира, и надежная связь между ними играет важную роль в работе компании.

При выборе решения для модернизации WAN-инфраструктуры анализировались такие характеристики, как соответствие требованиям по производительности и функциональности, наличие SD-WAN, удобство пользовательского интерфейса и стоимость.

В результате было выбрано решение на базе продукта FortiGate компании Fortinet. После предварительного выбора был выполнен пилотный проект, позволивший протестировать решение в условиях реального трафика предприятия. Модернизация была проведена в центральном офисе «Аквафор» и на торговой площадке в Санкт-Петербурге, в офисе компании в Таллине, а также на заводах в Усть-Ижоре, Силламяэ и Нарве.

Для каждого устройства FortiGate предусмотрен пакет лицензий уровня UTM, включающий в себя сервисы Application Control, IPS, AntiVirus, Web Filtering and Antispam и FortiSandbox Cloud. Также в офисе в Санкт-Петербурге установлена система управления FortiManager и система централизованного сбора и анализа сетевых журналов FortiAnalyzer FAZ-200F.

Новое оборудование интегрировано в существующую сеть. Для организации отказоустойчивого доступа в интернет внешние каналы на каждой площадке объединены в единый логический канал с использованием встроенной в FortiGate технологии SD-WAN. Для каждого канала ведется контроль его качества и трафик распределяется согласно правилам SD-WAN с учетом заданных SLA.

Между всеми шестью площадками создана full-mesh VPN-сеть. Настроена динамическая маршрутизация, обеспечивающая быстрое переключение VPN трафика в случае аварии какого-либо из каналов. Настроены политики для доступа в интернет и во внутренние сети для всех подсетей, правила проброса портов для внутренних ресурсов, доступных из внешних сетей. Также настроено централизованное журналирование всего трафика и сетевых событий на FortiAnalyzer с оповещением сетевых администраторов по e-mail при возникновении критических инцидентов.

«В результате проекта мы получили высокопроизводительный и отказоустойчивый доступ в интернет, надежную связь между площадками, гибкие возможности по управлению трафиком и разграничению доступа для пользователей, средства инспекции трафика и мониторинга сетевой активности для выявления зловредных вложений и попыток сетевых атак. Таким образом, все поставленные задачи были решены», – сказала Наталия Овчаренко, директор по информационным технологиям «Аквафор».

Другие материалы рубрики

В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации

«Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку

В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда

Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live