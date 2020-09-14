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«Билайн Бизнес» обеспечил Telefónica International Wholesale Services связью в Подмосковье

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») объявил о реализации решения «Билайн Multisim Балансировщик» для нужд партнера Telefónica International Wholesale Services (TIWS). «Билайн Multisim Балансировщик» — это новое решение, которое позволит TIWS пользоваться услугами связи «Билайн Бизнес» в районах Московской области с отсутствием проводного покрытия сети.

«Билайн Бизнес» оперативно решил поставленные партнером задачи: согласование условий подключения и реализация проекта, в том числе монтаж оборудования, заняли менее одной недели. Полоса пропускания в каждой точке составила около 10 Мбит/с, что является достаточным показателем для сервиса на базе мобильной сети.

Партнерский продукт «Билайн Multisim Балансировщик» отвечает всем требованиям, которые предъявляются к услугам связи телекоммуникационных компаний. Его основными преимуществами являются стоимость и высокая скорость реализации (время включения сервиса – от проработки до подачи — от 5 дней). Это позволяет использовать «Билайн Multisim Балансировщик» как временное решение по предоставлению сетевых ресурсов в период реализации оптического канала, либо как резервное решение при проектировании основного проводного канала связи.

Сергей Быков, директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу «Вымпелкома», сказал: «Компания Telefónica International стала первым международным оператором, воспользовавшимся данной услугой «Билайн Бизнес». Для нас это отличная возможность продемонстрировать работу продукта NaaS (Network as a Service), в который входит решение «Билайн Multisim Балансировщик». С его помощью мы обеспечим абонентам надежный сервис там, где отсутствует проводная инфраструктура сети оператора. Кроме того, одной из уникальных особенностей нашего решения является возможность использования единого статического IP-адреса».

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