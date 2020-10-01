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Mercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер MR50G. Цена. Фото

Телеком Беспроводная связь Техника

Mercusys, производитель сетевого оборудования для дома и офиса, объявила о старте продаж нового двухдиапазонного гигабитного Wi-Fi-роутера MR50G. Роутер нового поколения работает на стандарте 802.11ac и обеспечивает скорость подключения до 1900 Мбит/с (600 Мбит/с на 2,4 ГГц, 1300 Мбит/с на 5 ГГц), гарантируя максимально быструю загрузку данных и приложений компьютеров, смартфонов, игровых приставок и других устройств домашней экосистемы. Благодаря технологии MU MIMO роутер MR50G взаимодействует сразу с несколькими устройствами, что сокращает время ожидания и повышает эффективность сети.

Mercusys MR50G – двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер стандарта AC1900. Устройство оснащено шестью внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления, которые обеспечивают отличный сигнал во всём доме. Технология Beamforming обнаруживает подключенные устройства и концентрирует Wi Fi-сигнал в их направлении для стабильного подключения.

Smart Connect объединяет диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц в единый SSID Wi Fi-сети и позволяет устройствам подключаться к наиболее мощному и быстрому из доступных диапазонов, что гарантирует оптимальную работу устройств при перемещении по дому. Скорость гигабитных портов MR50G в 10 раз выше скорости портов Ethernet, что позволяет передавать данные с ПК, IPTV и игровых консолей на максимальной скорости.

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Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер Mercusys MR50G

MR50G позволяет легко управлять сетью. Функция родительского контроля поможет оградить детей от небезопасного контента. Гостевой режим обеспечит подключение к Wi Fi-сети, сохраняя конфиденциальность основной сети. QoS приоритезирует выбранные устройства для лучшей производительности.

Рекомендуемая розничная цена для Mercusys MR50G составляет 2990 руб.

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