Softline развернула телефонную сеть в новом корпусе ЦКБ №1 Екатеринбурга

Softline помогла Центральной клинической больнице №1 города Екатеринбурга оснастить новый корпус поликлиники современными средствами телефонной связи. Используя функциональность этих решений, заказчик сможет организовать бесперебойную и качественную работу всех отделений медицинской помощи, которые будут размещаться в здании.

Чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи, учреждение вводит в эксплуатацию новый корпус поликлиники. Для ее успешного функционирования необходимо было обеспечить все кабинеты и лечебные помещения, расположенные в только что отстроенном здании, бесперебойной телефонной связью.

Выступив в роли ИТ-консультантов, эксперты Softline выяснили потребности больницы, провели комплексный анализ рынка и рекомендовали использовать решения компании «Элтекс». Средства телефонии, созданные этим отечественным производителем, отличаются высокой степенью надежности и длительным сроком гарантийного обслуживания. В свою очередь, тесные деловые отношения с «Элтекс» не только открывают компании SoftLine доступ к передовым технологиям, но и позволяют предлагать вендорские продукты на максимально выгодных для заказчика условиях.

Получив профессиональные ответы на все интересующие вопросы, изучив соотношение между ценой и качеством предлагаемых средств связи, больница заинтересовалась решениями «Элтекс», которыми можно было оснастить новый корпус поликлиники. Компания Softline в кратчайшие сроки поставила заказчику необходимое оборудование, выполнила весь цикл пусконаладочных работ.

«Успех реализации проекта был обусловлен высокой отраслевой экспертизой Softline. Мы активно участвуем в реализации национального проекта «Здравоохранение», предлагая медицинским организациям страны собственные и вендорские решения с соблюдением всех сроков поставки и внедрения, а также гарантией оперативного и комплексного обслуживания. Мы сформировали штат первоклассных специалистов по каждому программному и аппаратному обеспечению, постоянно обновляем продуктовый портфель. Взаимодействие с Центральной клинической больницей №1 города Екатеринбурга позиционирует нас как профессионалов, способных не только консультировать заказчиков по самому широкому спектру технических, организационных и правовых вопросов, но и оперативно предоставлять клиентам продукты и сервисы для оптимального решения возникающих задач. Сегодня в Екатеринбурге появляются новые больницы. И мы готовы приложить все свои знания и опыт, чтобы оснастить их качественным программным и аппаратным обеспечением», – отметил менеджер по работе с клиентами компании Softline Андрей Новосельский.