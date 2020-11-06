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МТС обеспечила резидентов особой экономической зоны доступом к промышленному интернету вещей

Телеком Инфраструктура Интеграция Внедрения

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о развитии сети и установке дополнительного телеком-оборудования на территории особой экономической зоны «Тольятти». Благодаря проведенным МТС работам все 26 компаний-резидентов получили возможность внедрять технические решения на основе NB-IoT («промышленного» интернета вещей).

Сеть МТС на базе технологии NB-IoT поможет компаниям-резидентам ОЭЗ существенно снизить затраты на внедрение IoT-решений и умных устройств. Сеть нового стандарта обладает увеличенной емкостью, а устройства, работающие в ней, способны служить без подзарядки до 10 лет и стоят дешевле, чем аналоги предыдущих поколений, работающие в «классической» сети интернета вещей. Сервисы на базе NB-IoT используются, в частности, для удаленного мониторинга промышленного оборудования, создания цифровых двойников производственных предприятий, запуска и работы различных систем, из которых состоит технологическая инфраструктура «умных городов».

В настоящее время сеть NB-IoT МТС действует на всей территории ОЭЗ, охватывая производственные и офисные помещения компаний-резидентов и позволяя подключать цифровые решения с использованием различных датчиков, сенсоров и другого оборудования, оснащенного специальными SIM-картами. Кроме того, МТС расширила зону покрытия LTE, обеспечив персонал расположенных в ОЭЗ предприятий доступом к высокоскоростному мобильному интернету и сверхчеткому «голосу» по технологии VoLTE.

«Особая экономическая зона «Тольятти» - высокотехнологичный промышленный кластер нашего региона, где сосредоточены предприятия автомобильной, химической, фармацевтической и других важных для экономики области отраслей. Решение о расширении здесь покрытия и предоставления доступа к сети NB-IoT было совершенно логичным: мы видим не только постоянное увеличение мобильного трафика абонентов, находящихся на территории ОЭЗ, но и рост спроса на цифровые услуги со стороны компаний-резидентов. Сейчас более трети расположенных в ОЭЗ компаний уже используют те или иные наши сервисы, и я уверен, что с появлением новых возможностей их число, как и перечень внедряемых в производство инноваций, возрастет уже в ближайшее время», – сказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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