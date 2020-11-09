«Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом

«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения в природно-этнографическом комплексе поселка Горнокнязевск Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Музей под открытым небом — визитная карточка северного края и один из его популярных туристических объектов. Воссозданный традиционный поселок северных народов расположен на правом берегу реки Обь в 15 километрах от Салехарда, за полярным кругом. На его территории расположено более 400 уникальных экспонатов, которые теперь находятся под постоянным видеонаблюдением — «Ростелеком» смонтировал 30 умных цифровых камер по всему периметру комплекса.

«Камеры видеонаблюдения — современное средство обеспечения безопасности для разных объектов: от собственных квартир и придомовых территорий до таких значимых для региона исторических центров, как природно-этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск. У компании “Ростелеком” большой опыт технического решения самых разных задач в этой области: наши специалисты индивидуально проектируют систему для каждого объекта, в том числе и для этнических жилищ. Как и в случае с музеем, камеры устанавливают на улице и внутри помещений. В будущем функционал устройств легко расширить. Например, дополнить модулем видеоаналитики и использовать для распознавания лиц на входе и выходе», — отметил директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Александр Оболтин.

Инфраструктура, созданная для реализации проекта в этническом поселении, включает в себя цифровые видеокамеры, серверное оборудование и каналы связи, обеспечивающие видеонаблюдение. Умные устройства записывают четкую картинку при любых климатических условиях и передают ее на пульт охраны, которая наблюдает за сохранностью уникальных объектов культурного наследия на территории музея в режиме реального времени. Три камеры установлены внутри административных зданий, еще 27 устройств — на крышах чумов, автомобильной парковке и опорах вдоль забора, ограждающего территорию комплекса.

«Наш природно-этнографический комплекс — объект уникальный. Для того чтобы воспроизвести традиционный поселок северных народов, было потрачено много времени и сил. Теперь наша задача это наследие сохранить. Сейчас в музее под открытым небом проходит капитальный ремонт, после которого центр самобытных традиций станет еще более познавательным и интересным для посетителей. А цифровые камеры помогут нам содержать это место в чистоте и порядке. Это очень важно. Думаю, что система видеонаблюдения вносит большой вклад в сохранение истории не только нашего округа, но и страны в целом», — сказала директор Окружного дома ремесел Светлана Захаревич.

После окончания реконструкции в природно-этнографическом комплексе установка камер видеонаблюдения будет продолжена. В общей сложности на территории музея будет работать 56 цифровых устройств: 22 внутри чумов и 34 снаружи.