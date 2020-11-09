В России протестирована система температурного контроля при грузоперевозках

«Софттелематика» (входит в концерн «Национальные телематические системы») протестировала в России один из ключевых элементов единой системы контроля за транспортировкой продуктов питания. Контейнер-рефрижератор, подключенный к системе температурного контроля скоропортящихся грузов, доставлен из Москвы во Владивосток. Система сбора и обработки информации на всем маршруте следования работала стабильно.

Комплексное решение разработала компания «Софттелематика». Система обрабатывает показания расположенных в разных местах контейнера термодатчиков, которые в режиме реального времени круглосуточно отправляют данные о температуре при перевозке груза. Датчики передают информацию о температурном режиме в контейнере с помощью «Электронной навигационной пломбы». Данные из любой точки России оперативно поступают в центр мониторинга, где фиксируются сигналы о нарушениях, что позволяет своевременно принять соответствующие меры и не допускать подобные инциденты в будущем.

Дмитрий Казаринов, генеральный директор компании «Софттелематика», отметил: «При разработке комплексного решения контроля температуры перевозки грузов очень важно создать надежное решение, которое может оперативно получать и обрабатывать потоки данных. В процессе тестирования решения на маршруте Москва – Владивосток мы убедились в том, что разработанный нами программно-аппаратный комплекс работает устойчиво и бесперебойно. Он может стать важным элементом новой системы контроля качества транспортировки грузов, необходимой для развития российской транспортно-логистической отрасли».

Тестовый заезд с новым оборудованием организовала транспортная компания FESCO при участии «Центра развития цифровых платформ» (ЦРЦП). В ходе доставки рефрижераторный контейнер с замороженными продуктами питания преодолел более 9 тыс. км. Система контроля температуры во время движения груза отработала штатно, собирая и передавая данные о температурных условиях перевозки.

Испытания разработки НТС проходили под контролем Россельхознадзора в рамках утвержденного правительством Российской Федерации плана мероприятий по формированию системы транспортировки и контроля скоропортящихся грузов (поручение правительства РФ N МА-П9-6562). Все данные в режиме реального времени передавались в информационную систему Россельхознадзора – АИС «Меркурий».

Использование системы температурного контроля скоропортящихся грузов повышает уровень продовольственной безопасности населения России, так как нарушения температурного режима при транспортировке рыбы, мяса, овощей, фруктов и других продуктов могут иметь негативные последствия для здоровья людей. Чтобы их предотвратить в России идет развитие системы контроля качества транспортировки товаров.