Nexign выводит на рынок решение Instant BSS для ускорения запуска новых бизнес-направлений в области мобильной связи

Nexign (входит в «ИКС Холдинг»), поставщик систем поддержки бизнеса (BSS) и решений интернета вещей (IoT), объявила о расширении своего продуктового портфолио за счет выпуска решения Nexign Instant BSS. Это коробочное решение, включающее в себя BSS-платформу для запуска услуг мобильной связи по предоплатной модели, а также сервисы внедрения и эксплуатации систем поддержки бизнеса. Instant BSS позволяет операторам связи ускорить подготовку к запуску проекта и сократить время вывода нового направления бизнеса на рынок до четырех месяцев.

Nexign Instant BSS – это ответ на быстро меняющиеся требования рынка. Простое, легко расширяемое биллинговое решение позволяет операторам усиливать прибыльные направления бизнеса в области мобильной связи, обеспечивая прочный фундамент для дальнейшего роста и развития.

«Nexign Instant BSS помогает небольшим телеком-операторам и MVNO оперативно запускать мобильные сервисы, не увеличивая сложность BSS-системы, а также наращивать функциональность решения по мере развития бизнеса. Наше предложение основано на 28-летнем опыте реализации трансформационных проектов разного масштаба и сложности. В то время как операторы зачастую должны выбирать между всесторонней цифровой трансформацией и быстрым стартом, Nexign готова делиться с клиентами своими лучшими практиками, чтобы помочь телекоммуникационным компаниям упростить запуск комплексных проектов и ускорить рост бизнеса», – сказал Андрей Гулидин, коммерческий директор Nexign.

Nexign Instant BSS значительно ускоряет процесс принятия решения о создании проекта, обеспечивая операторам мобильной связи четкое понимание масштабов и сроков проекта. Помимо технологических возможностей, операторы получают доступ к базе знаний Nexign, которая включает в себя методологию прозрачного управления проектами и опции для расширения BSS-решения. Все это помогает запускать бизнес-проекты быстрее и эффективнее. Благодаря открытому решению Nexign Instant BSS телекоммуникационные компании могут оставаться независимыми от вендора и настраивать BSS-платформу под текущие потребности бизнеса.

«Nexign Instant BSS способно помочь операторам связи ускорить развертывание решения и выход на рынок, что является ключом к повышению конкурентоспособности, особенно на развивающихся рынках. Открытая архитектура и прозрачность процессов внедрения дает операторам возможность управлять и обслуживать Nexign Instant BSS как собственными силами, так и c помощью внешнего провайдера. Эта адаптивность, наряду с возможностью настройки компонентов в соответствии с быстро меняющейся бизнес-средой, станет важным фактором для операторов связи и MVNO при выборе этого решения», – сказал Джон Абрахам, ведущий аналитик Analysys Mason.