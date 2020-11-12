Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G

Qualcomm Technologies, Inc. и Reliance Jio Platforms (Jio) вместе с полностью ей принадлежащим дочерним предприятием Radisys Corporation сообщили о расширении сотрудничества по разработке 5G-решений на базе открытой, операционно и интерфейсно совместимой архитектуры с применением технологии виртуализованных сетей радиодоступа (virtualized RAN). Цель сотрудничества — ускорить разработку и развертывание в Индии сетевых сервисов и инфраструктуры 5G собственного производства.

Qualcomm Technologies и Jio также сообщили о превышении скорости передачи данных 1 Гбит/сек с использованием программного обеспечения Reliance Jio 5GNR на платформах Qualcomm 5G RAN. Это достижение не только укрепляет репутацию Jio в области 5G, но и означает вступление Jio и Индии в экосистему гигабитных продуктов 5G NR.

Технология 5G предлагает пользователям высокие скорости передачи данных, малое время задержки и удивительный цифровой мир, войти в который помогут 5G-смартфоны и корпоративные ноутбуки, AR/VR-продукты и вертикальные IOT-решения.

Мэтью Уммен (Mathew Oommen), президент Reliance Jio Infocomm, сказал: «Мы высоко оцениваем перспективы работы с Qualcomm Technologies над открытой, программно определяемой нативной облачной технологией 5G RAN нового поколения. Разработка безопасных решений RAN на базе технологий Qualcomm Technologies и Jio Platforms в сочетании с нашими масштабами создает идеальную почву для организации производства на местах и ускорения реализации стратегии «самодостаточной Индии» и безбарьерного доступа всей страны к 5G-сервисам».

Дурга Маллади (Durga Malladi), старший вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. и генеральный менеджер подразделения 4G/5G, сказал: «Qualcomm Technologies создает передовые технологии для развертывания виртуализованных, гибких и взаимно совместимых инфраструктур 5G по всему миру. Недавно с помощью решения Reliance Jio 5GNR и наших платформ Qualcomm 5G RAN мы преодолели отметку 1 Гбит/сек. Теперь мы расширяем взаимодействие с Reliance Jio, чтобы обеспечить развертывание гибких и масштабируемых сетей 5G RAN. Важнейшая роль такого экосистемного сотрудничества — помочь операторам и вертикальным рынкам быстро и без проблем наращивать покрытие и емкость 5G-сетей там, где это необходимо».

Инновации Reliance Jio превратили Индию в одного из крупнейших мировых потребителей мобильных широкополосных услуг. Разукрупненные и виртуализованные 5GNR-решения Reliance Jio способствуют развитию экосистемы программных решений RAN операторского класса, предназначенных для доставки 5G-сервисов и приложений потребителям в Индии и во всем мире.

Портфолио платформ Qualcomm 5G RAN закладывает фундамент гибких, виртуализованных, масштабируемых и взаимно совместимых сетевых инфраструктур сотовой связи. Эти платформы поддерживают все ключевые диапазоны sub-6 и mmWave и являются основой различных инфраструктурных решений — от базовых макростанций с технологией massive MIMO до малых сот.