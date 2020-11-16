«Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест

Мультиплатформенный оператор «Триколор» и международный сервис-провайдер Orange Business Services внедрили новую платформу омниканального контакт-центра, которая построена на решениях Genesys и позволяет взаимодействовать с клиентами через разные каналы коммуникации в едином окне.

Orange Business Services и «Триколор» провели модернизацию службы поддержки клиентов оператора, и теперь в его инфраструктуру входит современный контакт-центр на более 220 рабочих мест, построенный на решении Engage компании Genesys. «Триколор» сотрудничает с Orange Business Services c 2010 г. по направлениям каналов передачи данных и услуг телефонии, а также голосовых сервисов, включая бесплатные звонки на номера 8-800-500.

Новая платформа позволит оператору через единое окно взаимодействовать с клиентами с помощью как голосовой связи, так и сообщений в чатах, социальных сетях, мессенджерах и в электронной почте, а также отслеживать тематику обращений с помощью речевой аналитики. На основе такого анализа разработана программа изменений для действующих в контакт-центре процедур и процессов и оптимизирована системы самообслуживания.

Новое решение разворачивалось на базе существующей инфраструктуры компании. Бесшовный переход на новую платформу занял всего полтора месяца и не оказал влияния на текущие бизнес-процессы и качество предоставляемых услуг.

Специалисты Orange Business Services провели аудит внутренних процедур контактного центра, по итогам которого были подготовлены требования и техническое задание на внедряемую функциональность. Работы по имплементации контакт-центра проводились в условиях тесного взаимодействия с командой заказчика на всех этапах внедрения.

«Мы рады, что «Триколор» выбрал нас в качестве партнера по внедрению контакт-центра. Современная омниканальная платформа дает возможность работать с обращениями вне зависимости от канала коммуникации, является ключевым преимуществом для качественного обслуживания клиентов. Эти преимущества оценили уже более 500 наших заказчиков по всему миру», — сказал Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, ответственный за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка).

«Триколор» заботится о своих клиентах, поэтому стремится оптимизировать и улучшать службу поддержки. Благодаря внедренному инновационному решению мы сможем значительно ускорить обработку обращений и обеспечить омниканальность обслуживания. Платформа Engage позволяет сотруднику контактного центра в реальном времени видеть полную информацию по всем обращениям клиента и оказывать необходимую оперативную поддержку вне зависимости от канала коммуникации, — сказала Екатерина Павлова, директор департамента сервисного обслуживания «Триколора». — Уже сейчас в нашей базе более полутора миллионов карточек с обращениями пользователей, и дальнейший сбор данных сделает работу контактного центра еще эффективнее. Также была внедрена речевая аналитика всех диалогов, которая позволила автоматизировать оценку качества обслуживания и улучшить взаимодействие с клиентами».