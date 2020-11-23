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Спецпроекты

МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявила о подписании с группой «Полиметалл», одним из крупнейших производителей золота и серебра в мире, договора на строительство первой в России коммерческой выделенной (Private Network) сети 5G-ready, которая будет развернута на золоторудном месторождении Нежданинское в Республике Саха (Якутия).

В рамках проекта МТС развернет для АО «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (оператор Нежданинского, входит в «Полиметалл») беспроводную сеть передачи и обработки данных, в которую будут интегрированы внутренняя сеть IP-телефонии, мобильные устройства сотрудников, системы горнорудной диспетчеризации, позиционирования, удаленного и автоматизированного управления различными объектами: экскаваторами, буровыми станками, измерительными устройствами, автоматизированными системами пожаротушения и видеомониторинга. Помимо оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности.

Выделенная технологическая сеть 5G-ready c использованием решений Ericsson на первом этапе будет работать в стандарте LTE с возможностью быстрого перехода на стандарт 5G.

«МТС в числе первых в стране успешно реализовала ряд пилотных проектов с ведущими российскими предприятиями по созданию выделенных LTE и 5G-ready сетей для различных производственных нужд. Теперь наши партнеры из «Полиметалла» доверили нам создать первую в России выделенную 5G-ready коммерческую сеть для мониторинга и управления критическими процессами на удаленном месторождении в непростых географических и погодных условиях. Уверен, что компетенции и опыт МТС в реализации уникальных сетевых и ИТ-решений, цифровизации и автоматизации производственных процессов помогут нашим заказчикам повысить эффективность своего бизнеса и улучшить условия работы людей», — отметил директор департамента продаж цифровых решений МТС Георгий Джабиев.

«С учетом тяжелых климатических условий и меняющегося горного рельефа развертывание выделенной сети как единой высокоскоростной площадки для различных технологических нужд позволит значительно повысить скорость передачи больших объемов информации, отказоустойчивость технологической сети и сократить затраты на ее обслуживание. Одними из первых проектов на базе сети станут внедрение удаленного управления буровыми станками и диспетчеризация. На Нежданинском уже идут работы по возведению антенно-мачтовых сооружений и монтажу оборудования. Планируем, что запуск сети состоится до конца 2020 года», — отметил начальник отдела информационных технологий и связи Якутского филиала «Полиметалл УК» Александр Лагута.

«Выделенная сеть (Private network) — основа критически важной инфраструктуры связи и интернета вещей не только в горнодобывающей промышленности, но и других отраслях, предъявляющих высокие требования к бесшовному покрытию территории, производительности, безопасности и надежности при обеспечении поддержки критически важных бизнес-процессов в новых цифровых реалиях», — сказал директор направления технологических сетей компании Ericsson в России Александр Романов.

В проекте использовано решение Ericsson Dedicated Networks, соответствующее стандартам 3GPP и представляющее собой полноценное ядро сети операторского класса (Ericsson Enterprise Core) с поддержкой технологий 4G и 5G NSA (неавтономная архитектура) и возможностью перехода на технологию 5G SA (автономная архитектура 5G). Предприятию доступны все функции пакетной сети оператора связи для критически важных услуг.



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