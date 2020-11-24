НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G

НИИ «Радио» и Nokia во исполнение решения Государственной комиссии по радиочастотам проводят успешное тестирование функциональности технологии 5G с поддержкой коммерчески доступного режима динамического разделения спектра.

На имеющихся частотах, выделенных «Мегафону» для использования технологий 3G и 4G, была протестирована работа полного технологического контура 5G с поддержкой режима динамического разделения спектра (Dynamic Spectrum Sharing, DSS). В ходе тестирования были проверены функциональности динамического разделения спектра и проведены измерения спектральных характеристик сигнала совмещенной несущей 4G и 5G.

Режим динамического разделения спектра между технологиями 4G и 5G помогает осуществить плавную миграцию к новым технологиям 5G по мере наполнения сети абонентами со смартфонами, поддерживающими новый стандарт связи. Кроме этого, такой подход позволяет повысить эффективность использования имеющегося у оператора связи частотного ресурса. Спектральные характеристики сигнала совмещенной несущей соответствуют требованиям, изначально предъявляемым к аналогичным характеристикам системы 4G. Таким образом, технология DSS не влияет на условия электромагнитной совместимости с другими системами связи и упрощает запуск сервисов 5G в радиочастотном спектре, уже выделенном операторам мобильной связи.

Инфраструктура для испытаний была построена на оборудовании Nokia, включающем базовые станции нового поколения Nokia AirScale, уже установленные на сети «Мегафона». Для тестирования использовалось решение Nokia Dynamic Spectrum Sharing, позволяющее обеспечить плавный переход к 5G и предоставленное в виде программного обновления для базовых станций Nokia AirScale. Программное обновление Nokia DSS будет доступно и для предыдущей линейки радиомодулей – Flexi MultiRadio. Данное решение позволяет операторам модернизировать существующие сети LTE и подготовить их переход к 5G максимально быстро и эффективно.

Михаил Сподобаев, и. о. генерального директора ФГУП НИИР, сказал: «Развитие инфраструктуры сетей связи невозможно без учета глобальных технологических изменений, поэтому необходимо уже сегодня закладывать в проекты конкретные решения, которые позволят совместить существующую инфраструктуру с новыми возможностями, открывающимися за счет внедрения систем связи пятого поколения. Разработка предложений по реализации принципа технологической нейтральности использования радиочастотного спектра системами подвижной связи сетей 4G/5G – как раз один из шагов в данном направлении. Согласно решению ГКРЧ от 17 марта 2020 года № 20-54-03-1, ФГУП НИИР поручено изучение возможности использования технологии динамического одновременного использования различных интерфейсов с применением радиоэлектронных средств стандартов LTE и 5G/IMT-2020 в диапазонах частот 2600 МГц и 2100 МГц на территории Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящий момент завершены лабораторные испытания для диапазона 2100 МГц. Результаты проведенных исследований будут учитываться при создании нормативно-правовой базы, формирующей условия использования принципа технологической нейтральности в коммерческих сетях связи, что в свою очередь откроет новые возможности для быстрого внедрения сетей пятого поколения на территории Российской Федерации.

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отметил: «Nokia – единственный поставщик телеком-оборудования, поддерживающий весь спектр полноценных решений DSS от 2G до 5G и имеющий коммерческие сети с данными технологиями в своем портфеле. Функционал DSS 4G-5G автоматически координирует использование спектра технологиями 4G и 5G, что поможет операторам связи использовать существующую сеть радиодоступа 4G и ускорить развертывание 5G. Для этого проекта Nokia предоставила свое решение Dynamic Spectrum Sharing в виде обновления программного обеспечения для базовых станций Nokia AirScale, уже установленных на сети «Мегафона». Nokia видит огромный потенциал технологии 5G, которая станет инфраструктурным фундаментом для цифровой экономики в мире и в России».