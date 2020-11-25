Nokia объявила о запуске первого в мире решения 25G PON

Nokia анонсировала первое в мире волоконно-оптическое широкополосное решение 25 Гбит/с Symmetrical PON. Это решение работает на существующих аппаратных платформах нового поколения Nokia для сетей PON, таких как узлы доступа и линейные карты. Оно поддерживает по-настоящему универсальные возможности PON и позволяет операторам поднять производительность и расширить использование оптических сетей.

Комплексное решение 25G PON отличается простотой и экономичностью. Оно базируется на чипсете Nokia Quillion и существующей платформе доступа нового поколения и линейных картах. Широкая пропускная способность и низкая задержка (реализованные с помощью специализированного чипсета Quillion) означают, что данное решение способно поддержать как мобильный транспорт 5G, так и корпоративные сервисы 10G для предприятий.

Все заказчики Nokia, имеющие платы 10 Гбит/с на базе чипа Quillion, получат возможность работать на скоростях 25 Гбит/с в своих сетях. Решение Nokia 25G PON может сосуществовать с решениями GPON и XGS-PON в одной и той же инфраструктуре, что позволяет операторам внедрять сервисы 25 Гбит/с не затрагивая существующих сервисов. Другими словами, решение 25G PON может быть внедрено быстро и эффективно, в то время и в том месте, где возникнет потребность.

25G PON – это технология, превращающая оптическое волокно в единую инфраструктуру для всей телекоммуникационной отрасли. Она способна доставить любой сервис в любую точку. Кроме того, это естественный шаг в эволюции технологии PON, опирающийся на широкую установленную базу и зрелую экосистему оптических решений для центров обработки данных. В результате мы получаем высокую экономичность и производительность, быстрый выход на рынок и гораздо более простой эволюционный путь по сравнению с технологией 50G PON, требующей больших изменений на аппаратном уровне и длительных технических доработок.

Операторы и вендоры признают необходимость развертывания современных сетей PON, работающих на скоростях, превышающих 10 Гбит/с. Это необходимо для поддержки мобильного транспорта 5G и корпоративных приложений премиального уровня. Недавно для этого была создана коалиция 25GS-PON MSA Group, в которую вошли операторы, поставщики систем и производители чипсетов и оптических компонентов. Цель коалиции – ускорить процесс стандартизации и разработки доступных решений 25G PON.

Сандра Мотли (Sandra Motley), президент глобальной бизнес-группы фиксированных сетей Nokia, сказала: «Nokia остается лидером в области технологий PON, где мы поставили немало мировых рекордов. Мы первыми осуществили массовое внедрение технологий GPON и 10G PON и первыми внедрили платформы доступа нового поколения. Нам важно не ослаблять усилия в данной области и открывать перед заказчиками новые возможности без потери существующих инвестиций. Существенный рост производительности широкополосных оптических сетей с помощью нашего решения 25G PON позволяет операторам повысить качество широкополосных услуг для корпоративных заказчиков и индивидуальных абонентов в фиксированных сетях и мобильных сетях 5G».

Чи-Мин Ло (Chi-Min Lo), управляющий директор отдела сетевого планирования, Chunghwa Telecom, сказал: «Технология 25G PON имеет для нас большое значение, потому что нашей широкополосной сети давно нужно выходить за рамки 10 Гбит/с, чтобы удовлетворить растущий спрос и воспользоваться новыми возможностями для развития бизнеса в сфере мобильного транспорта и корпоративных услуг премиального уровня. Мы с большой радостью вместе с Nokia тестируем решение 25G PON, чтобы вывести его на рынок в минимальные сроки».

Джули Кунстлер (Julie Kunstler), главный аналитик Omdia, сказала: «Операторы постоянно наращивают емкость оптических сетей доступа, чтобы поддержать корпоративные услуги и функции беспроводного транспорта 5G. Решение 25G PON – это еще один шаг в данном направлении. Он позволит увеличить емкость сетей при этом сосуществуя с PON предыдущего поколения. Экосистема 25G PON использует существующие оптические технологии и проверенные на практике знания и умения».