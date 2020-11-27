ОНЛАЙН-конференция CNews «Новые эффективные решения для удаленной работы» состоится 9 декабря

9 декабря 2020 г. состоится онлайн-конференция «Новые эффективные решения для удаленной работы».

Темы для обсуждения:

С докладами выступят:

Ирина Степанова, руководитель направления видеорешений и аксессуаров для совместной работы, Logitech;

Антон Бугрин, специалист по видеорешениям, Logitech;

Евгений Артемьев, технический консультант партнеров, Microsoft.



Участие в конференции для представителей компаний-заказчиков бесплатное *

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.