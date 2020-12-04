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«Сименс» представила промышленный 5G маршрутизатор

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«Сименс» представила промышленный маршрутизатор 5G – Scalance MUM856-1 – для подключения локальных промышленных систем к публичным сетям 5G, который будет доступен весной 2021 г. С помощью нового решения можно подключиться к локальному производству и его устройствам в удаленном режиме через публичные сети 5G, получая при этом высокую скорость передачи данных. Программная платформа управления Sinema Remote Connect позволяет управлять защищенными VPN-туннелями и осуществлять простое, защищенное подключение к производству и промышленному оборудованию, даже если они находятся в другой сети.

В промышленности растет спрос на удаленный доступ к производству, что предполагает передачу данных на большие расстояния. С этой целью могут использоваться публичные мобильные сети, которые сегодня играют важную роль в удаленном управлении и доступе. Например, их можно использовать для предоставления пользователям канала связи с высокой полосой пропускания в городской среде с небольшими сотами и высокочастотным диапазоном. В сельской местности соты имеют значительно большее покрытие, при этом используется менее высокочастотный диапазон. В частности, на границах сот, например, для LTE или UMTS, часто возникает значительное снижение полосы пропускания и стабильности соединения. Именно в этих удаленных районах требуется надежная пропускная способность для удаленного обслуживания или передачи видео, например, для станций водоснабжения.

Использование стандарта связи 5G значительно увеличивает полосу пропускания и обеспечивает большую надежность соединения на границах сот, а также большую скорость передачи данных пользователей внутри сот. Новый маршрутизатор Scalance MUM856-1 также поддерживает стандарт 4G, поэтому связь не прерывается даже при недоступности сети 5G. Устройства могу быть интегрированы в частные сети 5G конкретных предприятий. «Сименс» проводит тестирования в собственном центре тестирования систем автоматизации в закрытой, частной сети 5G, построенной на оборудовании, где автоматизированные транспортные средства (AGV) подключаются в сеть с использованием стандарта 5G. Это способствует совершенствованию и разработке решений для удаленного доступа и расширяет использование стандарта 5G в промышленности.

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