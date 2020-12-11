РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») подключил точки доступа к скоростному спутниковому интернету в рабочем поселке строителей автомобильной магистрали Нарьян-Мар — Ухта. Автодорога проходит в труднодоступных районах Крайнего Севера, в том числе за полярным кругом. Объект принадлежит компании «Техносфера Инжиниринг», которая специализируется на строительстве транспортных магистралей в условиях Крайнего Севера.

Благодаря спутниковым решениям РТКОММ вахтовые рабочие, занятые на дорожном строительстве, могут быть на связи с близкими и друзьями, следить за актуальными новостями, делать покупки, пользоваться всеми преимуществами полноценного доступа в интернет.

«Организация сетей связи с помощью спутниковых технологий и строительство автомобильных дорог выполняют схожие стратегические функции — соединяют разные территории, расположенные в труднодоступных и удаленных районах нашей страны. РТКОММ предоставил компании “Техносфера Инжиниринг” комплексные спутниковые решения для эффективной работы в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Возможность использования полноценного скоростного интернета создает работникам компании комфортные условия труда и позволяет не покидать территорию поселка во время несения вахты без крайней необходимости», — отметил коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

На территории Заполярья подключение к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ осуществляет официальный дилер — компания «Территория связи» (г. Нарьян-Мар).