«Мегафон» и ZTE завершили проект по модернизации сети RAN оператора в Челябинской области

ZTE, международный поставщик телекоммуникационных систем, а также решений в сфере мобильного интернета на корпоративном и потребительском рынках и «Мегафон» завершили проект по замене оборудования RAN (Radio Access Network) в Челябинской области.

Проект предусматривал модернизацию радиосети оператора на оборудовании ZTE в Челябинске и Челябинской области в объеме более 2 тыс. базовых станций, включая 2/3/4G. Он также включал поставку радиооборудования, его техническую поддержку и обслуживание на 7 лет и полный цикл монтажных работ «под ключ». Проект по модернизации на оборудовании ZTE был завершен с опережением графика.

Взамен текущих решений было установлено оборудование ZTE на платформе SDR (Software Defined Radio), благодаря чему «Мегафон» может изменять технологию в каждом частотном диапазоне без дополнительного визита на сайт. Так, например, на некоторых сайтах был запущен новый слой LTE 2100, что значительно увеличило покрытие LTE и емкость сети. Был также запущен сервис VoLTE. Кроме того, в крупных городах (Челябинск, Магнитогорск и др.) был запущен режим MIMO более высокого порядка (4х4). Это позволило добиться существенного улучшения клиентского опыта в районах с высокой концентрацией абонентов. По степени удовлетворенности клиентов Челябинск занимает лидирующие позиции в Уральском филиале «Мегафона».

Проведенные тесты показали, что решения ZTE смогли улучшить качество передачи голоса (MOS) и обеспечить необходимую пропускную способность для возросшего объема трафика пользователей мобильного интернета (рост более 40%). Это сказалось на увеличении числа мобильных абонентов, особенно в корпоративном сегменте.

«Мегафон сотрудничает со всеми ведущими производителями радиооборудования, применяя на своей сети наиболее технологически эффективные решения. Нам важно, чтобы любые обновления только улучшали восприятие сервисов Мегафона нашими абонентами. Компания ZTE в этом проекте продемонстрировала свои возможности и как вендора, и как интегратора. Рассчитываем на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», – отметил Павел Корчагин, директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона».

«Россия является важным рынком для ZTE Corporation. Мы продолжим активное сотрудничество с Мегафоном c целью расширения портфеля продуктов и решений ZTE, используемых оператором на своей сети в долгосрочной перспективе», – сказал Тан Лухао, президент компании ZTE Corporation в России.

«Проект модернизации RAN оборудования, реализованный ZTE в Челябинской области, продемонстрировал нашу способность в решении сложной технической задачи на “живой сети”. Реализация проекта позволила с опережением графика полностью модернизировать инфраструктуру в Челябинской области, включая подготовку сети к 5G, а также значительно уменьшить операционные расходы в будущем за счет более энергоэффективного оборудования и возможности удаленного управления сайтами. Этот успешный опыт положил начало для более широкого сотрудничества между “Мегафоном” и ZTE», – сказал старший вице-президент «ЗТИ-Связьтехнологии» Тигран Погосян.