TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada

TP-Link представила новые модели корпоративного сетевого оборудования Omada: гигабитный управляемый PoE+ коммутатор TL-SG3428XMP с uplink-портами 10G, гигабитный Multi-WAN VPN‑маршрутизатор TL-R605 и аппаратный контроллер OC300. Компания TP-Link предлагает широкую линейку устройств Omada, которая соответствует современным потребностям бизнеса и отвечает стандартам построения облачных сетей.

Управляемый коммутатор TL-SG3428XMP обладает 4 uplink‑портами 10G и 24 гигабитными портами PoE+, что обеспечивает высокую пропускную способность и ультранизкую задержку, которая позволит создавать надежное скоростное подключение с серверами и другими коммутаторами. Более того, гигабитные PoE+ порты стандарта 802.3at/af формируют общий бюджет устройства – 384Вт. Централизованное облачное управление позволяет с легкостью интегрировать коммутатор с решением SDN для создания высокоэффективной сети. Коммутатор TL‑SG3428XMP поддерживает набор функций уровней 2+ и 3, что позволяет предприятиям и интернет‑провайдерам выстраивать масштабируемую и надежную сеть.

Гигабитный Multi-WAN VPN‑маршрутизатор TL-R605 интегрирован в систему Omada SDN, что позволяет пользователю автоматически назначать устройству настройки (Zero-Touch Provisioning), а также получать к нему доступ через централизованное облачное управление и систему умного мониторинга. 4 гигабитных порта WAN оптимизируют пропускную способность, что обеспечивает поддержку различных способов доступа в интернет через одно устройство. Функция балансировки нагрузки между портами WAN (Multi-WAN) распределяет потоки данных в зависимости от использования полосы пропускания каждым портом WAN, увеличивая эффективность многоканального широкополосного подключения. TL-R605 оснащен VPN с высоким уровнем защищенности и поддерживает до 20 туннелей LAN-to-LAN IPsec, 16×OpenVPN, 16× L2TP и 16×PPTP VPN-подключений. Технология автоматического IPSec VPN значительно упрощает настройку, управление и развертывание сети, одновременно защищая и зашифровывая частную информацию, передаваемую между объектами по Сети.

Управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3428XMP

Аппаратный контроллер OC300 предоставляет пользователю централизованное управление точками доступа, коммутаторами и шлюзами с помощью решения Omada SDN. Удобный интерфейс позволяет в реальном времени отслеживать статус сети, проверять распределение трафика, получать сетевые журналы, оповещения о сбоях и уведомления, а также отслеживать показатели, важные для бизнеса. Благодаря удобному приложению Omada пользователь сможет удаленно настраивать и управлять сетью с помощью мобильного приложения и быстро решать возможные проблемы в системе.

Кроме того, контроллер оснащен мощным чипсетом, прочным металлическим корпусом и портом USB 3.0 для автоматического резервирования данных.

Решения TP-Link Omada разработаны специально для гостиниц, образовательных и медицинских учреждений, офисов, конференц-залов, предприятий торговли и складов. Они способны обеспечивать высококачественное и широкое покрытие Wi-Fi в условиях высокой плотности клиентов (благодаря точкам доступа с поддержкой Wi-Fi 6), подходят для развертывания решений, связанных с Wi-Fi аналитикой в ритейле, а также для беспроводного и проводного подключения клиентов в офисах.