МТС приступила к модернизации сети в Тульской области

МТС сообщила о старте масштабной программы модернизации сетевого оборудования в Тульской области. В ходе работ будут обновлены базовые станции стандарта 2G, 3G, 4G, что позволит улучшить качество голосовой связи, увеличить скорость мобильного интернета, в том числе в помещениях, местах плотной застройки, на территории дачных посёлков и вдоль туристических маршрутов региона.

На первом этапе модернизация сети пройдет в шести районах Тульского региона: Арсеньевский, Белевский, Одоевский, Чернский, Суворовский, Дубинский, Плавский далее процессы по замене оборудования пройдут по всей области. Работы планируется завершить до конца года.

МТС внедрит в регионе технологию Massive MIMO, что позволит обслуживать одновременно больше устройств абонентов на каждой базовой станции. Владельцы смартфонов с поддержкой технологии HD-Voice смогут разговаривать со знакомым с другого конца страны и слышать его так же хорошо, как будто бы он находится в соседней комнате. Новое оборудование повысит скорость мобильного интернета, в том числе, для приборов и устройств, работающих в автоматическом режиме: банкоматов, терминалов оплаты, оборудования навигации и телеметрии.

Новые базовые станции будут работать в диапазонах LTE1800 и LTE 2600, что позволит «обновить» сеть стандарта 4G для малых населённых пунктов, где ранее присутствовала только сеть второго поколения или сигнал мобильного интернета был слабым. Кроме того, новое оборудование устанавливается с расчетом на дальнейшее внедрение стандарта 5G.

«Количество абонентов и устройств в сети МТС в Тульской области постоянно растет, сегодня на одного человека часто приходится несколько гаджетов: смартфон, планшет, ноутбук - и все они выходят в интернет. Выросло и число тех, кто ведет работу из дома при помощи мобильного интернета. Только за последний год LTE-трафик увеличился более чем в два раза, и чтобы удовлетворить спрос в высокоскоростном мобильном интернете, мы запланировали масштабное обновление оборудования во всех районах Тульской области, включая как крупные города, так и удаленные населенные пункты области. Для нас важно, чтобы наши абоненты получали высокое качество услуг вне зависимости от того, где они живут или работают», — пояснил директор филиала МТС в Тульской области Александр Стак.