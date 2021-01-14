Спецпроекты

«Транстелеком» модернизировал сеть в Стерлитамаке

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Транстелеком», федеральный оператор связи, завершил масштабные работы по модернизации сети доступа в Стерлитамаке.

Разработанное и воплощенное техническое решение позволило увеличить взаиморезервируемость участков сети и, как следствие, минимизировать перерывы оказываемых сервисов, улучшить качество предоставляемых услуг связи и в целом повысить надежность местной сети связи.

В рамках проекта также была произведена замена волоконно-оптического кабеля общей протяженностью 10 650 м на разных участках.

«Технические специалисты в Стерлитамаке выполнили свою задачу в установленный срок и с отличным качеством. Благодаря этому, «Транстелеком» подтвердил свой статус надежного оператора связи для жителей Республики Башкортостан и других регионов Приволжья», - сказал директор макрорегиона Верхневолжский компании «Транстелеком» Андрей Колесник.



Другие материалы рубрики

Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа

Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp

Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой

ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

Министр цифрового развития России заболел коронавирусом

Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM

Техноблог

Как проверить безопасность расширений в браузере

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды

Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации