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Абоненты Tele2 смогут копить минуты и гигабайты бессрочно

Телеком Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 обновил услугу переноса неизрасходованных остатков пакета. Теперь минуты и гигабайты будут накапливаться вечно. Услуга бесплатна и не предусматривает никаких ограничений по количеству перенесенных пакетов и времени их использования.

Tele2 вновь меняет привычные правила телеком-рынка. В 2017 году оператор первым запустил возможность сохранения неиспользованных в текущем периоде пакетов, а сегодня усовершенствовал популярную услугу. Теперь все остатки минут и гигабайтов будут накапливаться и переноситься без ограничения срока их действия.

Услуга предоставляется в случае своевременной оплаты абонентской платы, действует на открытых тарифах линейки «Мой»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», а также на «Везде онлайн+» в Санкт-Петербурге.

Стать абонентом Tele2 можно, заказав SIM-карту в интернет-магазине с доставкой на дом, или забрать ее самостоятельно в салоне. Также подключение к оператору доступно в точках продаж Tele2.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, отметил: «Мы стремимся поддерживать образ жизни наших абонентов, следовать трендам и запускать именно те продукты, которые ожидают пользователи. Tele2 первой на рынке предложила возможность переноса остатков и не остановилась на этом. Мир меняется, а вместе с ним – поведение и потребности людей. Становится сложнее предугадать, сколько минут потребуется в одном месяце, сколько гигабайтов в следующем и хватит ли количества услуг в пакете. Поэтому абсолютно логичным развитием продукта стало то, что оплаченные минуты и гигабайты всегда будут оставаться у пользователя без ограничения по их количеству и сроку действия».

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