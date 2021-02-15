«Билайн» увеличил покрытие технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

«Билайн» увеличил покрытие технологии VoLTE (Voice over LTE) и сделал ее более доступной для клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сервис позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE, а также обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Технология VoLTE открывает клиентам ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео. Качество передачи звука улучшается за счет технологии HD Voice, создается эффект «живого присутствия» во время разговора. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Дмитрий Глотов, директор западного региона компании «Вымпелком», отметил: «Билайн запустил технологию VoLTE в Петербурге в марте 2019 года. За эти два года мы существенно расширили сеть 4G, а у наших клиентов появилось больше смартфонов с поддержкой VoLTE. Обновление сервиса - один из этапов большой программы по улучшению качества связи в городе и области. Этот этап делает технологию передачи голоса через сеть 4G доступной более 40% клиентов Билайн в Санкт-Петербурге и области, устройства которых поддерживают VоLTE».