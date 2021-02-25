Спецпроекты

Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год

Телеком Беспроводная связь Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе

Спутниковый интернет РТКОММ используется для управления территорией руководством сельсовета поселка Беляки Богучанского района Красноярского края. С его помощью, в частности, в поселке появилась современная система энергоснабжения и энергосбережения, которая экономит бюджету сельского поселения до 1 млн руб. в год. О работе председателя сельсовета Валентины Паисьевой рассказывается в очередной серии проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей», премьера которой состоялась 25 февраля 2021 г. в Красноярске.

«Для начала я детально изучила вопрос в интернете и провела консультации со специалистами, в результате подготовила программу энергоснабжения для поселка, которая позволяет экономить бюджету сельсовета около одного миллиона рублей в год. Чтобы собрать необходимые средства для реализации проекта, подала заявку на государственные гранты и выиграла их. Так появились финансовые ресурсы, на которые мы приобрели и установили ветрогенератор, солнечные батареи и другие элементы системы. Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с односельчанами было бы крайне сложно достичь таких результатов. Я признательна компании РТКОММ за качественный и надежный сервис», — сказала глава сельского совета поселка Беляки Богучанского района Красноярского края Валентина Паисьева.

С помощью спутникового интернета Валентина Паисьева также занимается развитием инфраструктуры поселка. В дальнейшем она планирует реализовать программу благоустройства, ремонт поселковых дорог, а также создать проект, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

«Проект “Меняем жизнь людей” — часть стратегии развития РТКОММ. Наша социально-ответственная роль лидера среди спутниковых операторов России — стремиться к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи. Наш интернет помогает достигать жизненно важных целей в любой точке России, где недоступны другие виды связи. История Валентины Паисьевой показывает, каких эффектов помогает добиться использование современных спутниковых решений. Можно с уверенностью сказать, что ежедневная системная работа РТКОММ позволяет обеспечить достойное качество жизни значительному числу россиян, проживающих в самых удаленных точках нашей большой страны», — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

В 2021 г. проект РТКОММ «Меняем жизнь людей», реализованный в Красноярском крае, продолжится и в других регионах России. В фокусе проекта — судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших спутниковый интернет для достижения важных жизненных целей и показавших значимые результаты.

Другие материалы рубрики

Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона

Троян-шифровальщик остановил работу европейского провайдера с клиентами в 80 странах мира

МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте»

Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров

Техноблог

Как умные весы определяют процент мышц и жира?

Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Павел Кулаков, Oxygen: ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики Павел Кулаков, Oxygen: ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики