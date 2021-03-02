Холдинг GS Group заключил контракт на локализацию телевизионных приставок

Холдинг GS Group заключил контракт с компанией «Технологические системы и сервис» на производство телевизионных приставок. Устройства предназначены для работы в сети одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России. Для заказчика это первый успешный опыт переноса производства телеприставок из Китая в Россию.

Телеприставки изготавливаются на предприятии НПО «Цифровые телевизионные системы» (в составе инновационного кластера полного цикла «Технополис GS», Гусев Калининградской области). НПО «ЦТС» имеет многолетний опыт производства эфирных, спутниковых и IP-приставок, а также гибридных моделей. В рамках программы импортозамещения компания «Технологические системы и сервис» выбрала НПО «ЦТС» в качестве контрактного производителя своих приставок для заказчиков на территории России и СНГ.

«Российские компании обладают наработанными компетенциями в производстве самых сложных устройств, которые по техническим и эксплуатационным характеристикам зачастую превосходят аналоги из стран Юго-Восточной Азии. Компетенции и мощности предприятий инновационного кластера «Технополис GS» позволяют нам обеспечивать полный комплекс услуг по разработке и крупносерийному производству электроники любой сложности – от корпусирования интегральных микросхем до упаковки готовой продукции. Мы рады, что отечественная продукция становится все более востребованной на рынке и готовы предложить свои производственные возможности и опыт всем компаниям, идущим по пути локализации и импортозамещения», — отметил директор по развитию производства GS Group Федор Боярков.

«Для нас было важно добиться сохранения качества продукции по сравнению с произведенной на одной из крупнейших фабрик КНР и, желательно, без увеличения суммарных затрат. В ЦТС мы встретили большой интерес к проекту и квалифицированный персонал, который совместно с нашими специалистами быстро разобрались с конструкторской документацией, организовали производство пробной партии и подготовку к массовому производству. Дополнительным удобством для нас стала возможность производства корпусов и упаковки прямо на территории «Технополиса GS». Мы надеемся, что результат нашей совместной работы будет по достоинству оценен нашими заказчиками», — сказала Ольга Петракова, генеральный директор компании «Технологические системы и сервис».

Производство ЦТС высокоавтоматизировано и -производительно, ориентировано на серийное производство продукции. На сегодняшний день на предприятии работают пять автоматических линий поверхностного монтажа с суммарной производительностью более 1 млн компонентов в час. Помимо этого, на предприятии работают шесть линий ручной установки штыревых компонентов, а также шесть конвейерных линий финальной сборки.