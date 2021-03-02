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Tele2 предложил абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink

Телеком Контент Мобильная связь ТВ и радио

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с онлайн-кинотеатром Wink запустил обновленную услугу «Wink трансформер». Теперь в тематических подборках абонентам доступно больше фильмов, сериалов, телеканалов, образовательного и детского контента. При первом подключении услуги предоставляется скидка 100% на абонентскую плату.

Абоненты Tele2 уже давно активно пользуются возможностью изменения тарифов с помощью настроек опций в линейке «Мой Tele2». Помимо управления количеством минут и гигабайтов, добавления нужных соцсетей и мессенджеров в пакет, абонентам доступны сервисы с фильмами и музыкой, программы для занятия спортом и отслеживания состояния здоровья, безлимит на приложения для знакомств.

С 1 марта 2021 г. Tele2 обновляет услугу «Wink трансформер», увеличивая количество видеоконтента. Кроме того, все тематические пакеты будут открыты без ограничений, и абоненты получат доступ сразу к 40 тыс. фильмов и сериалов, а также 300 ТВ-каналов до 31 мая 2021 г.

Сервис «Wink трансформер» предлагает абонентам возможность настроить на свой вкус подборки с фильмами, передачами или мультфильмами. При первом подключении услуги в период действия акции клиентам будет предоставлена скидка 100% на абонентскую плату на 30 дней.



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