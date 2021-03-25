Спецпроекты

«Максимателеком» обеспечила стабильный Wi-Fi для пассажиров магистральных маршрутов Москвы

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Максимателеком» расширила сеть MT_FREE на 32 магистральных маршрутах наземного городского транспорта столицы. Устойчивый доступ в интернет вновь появился в более чем 1100 единиц подвижного состава ГУП «Мосгортранс» после масштабного обновления инфраструктуры.

Теперь пассажиры магистральных маршрутов снова смогут использовать возможности популярной городской сети MT_FREE для просмотра видео, прослушивания музыки и доступа к другим цифровым сервисам независимо от качества покрытия сотовых сетей. Средняя скорость передачи данных при этом составит не менее 10 Мбит/с.

Техническое решение в основе сети MT_FREE разработано специально для движущегося транспорта и гарантирует стабильный доступ в интернет для пассажиров без разрывов связи. Уверенный сигнал охватывает весь салон, обеспечивая устойчивое покрытие Wi-Fi в том числе в часы пик.

«В начале прошлого года мы временно отключили Wi-Fi на наземном транспорте, он не удовлетворял потребности пользователей в быстром и надежном соединении. Мы услышали просьбы наших пассажиров, снова провели конкурс, учли в техническом задании самые строгие требования к провайдерам и вернули москвичам интернет на магистральных маршрутах. Мы знаем, что жители современного города всегда хотят оставаться на связи – будь это возможность отправить важное электронное письмо или набрать по видеосвязи ребенка. Поэтому мы постоянно повышаем качество услуг и пассажирских сервисов – и сейчас Wi-Fi на наземном транспорте отвечает всем запросам современных и мобильных пассажиров, которые всегда хотят быть на связи», — рассказал Дмитрий Ерзамаев, директор филиала службы информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс».

«Расширение сети Wi-Fi на магистральных маршрутах наземного транспорта – один из важных проектов, который мы реализуем в сфере цифровизации транспортной системы Москвы. Создание такой сети требовало особого технического решения с высоким SLA, которое сможет обеспечить непрерывное интернет-соединение в сотнях транспортных средств ГУП «Мосгортранс». В результате мы проработали оптимальный вариант инфраструктуры, что позволило предоставлять качественный сервис на всем протяжении маршрутов», — прокомментировал Илья Черкасов, заместитель генерального директора по инфраструктурному бизнесу АО «Максимателеком».

Пассажиры смогут привычно использовать все преимущества сети MT_FREE в наземном транспорте сети магистральных маршрутов Москвы, также как в метро, МЦК и МЦД. В рамках линейки услуг «Мой Единый» пользователям доступно бесшовное подключение к сети MT FREE в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в наземном транспорте Москвы, электричках ЦППК, МЦК.

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