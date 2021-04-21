«ЭР-Телеком» начинает реализацию проектов по организации Wi-Fi-сетей 6-го поколения

АО «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») приступил к реализации проектов для бизнеса, в основе которых лежит организация Wi-Fi-сетей нового стандарта Wi-Fi 6.

Новый стандарт является оптимальным решением для использования на объектах с высокой плотностью пользователей или проходимостью посетителей: офисы, школы, больницы, торговые центры, аэропорты, стадионы, ледовые арены и промышленные предприятия.

Первый проект Wi-Fi 6 «ЭР-Телеком» реализовал на площадке зала «Арктик Холл» в Перми. Для организации Wi-Fi-сети 6-го поколения было развернуто решение на базе точек доступа Huawei AirEngine6760-X1, AirEngine8760-X1-PRO, AirEngine5760-10 с контроллером Huawei AC6800v.

Даже в самых загруженных точках выбранного пространства, на устройствах отдельных участников, удалось добиться пропускной способности до 1Гбит/с для каждого из одновременно подключенных пользователей (на чьих устройствах производились замеры).

В дальнейшем полученный опыт организации Wi-Fi-сетей нового поколения будет применен при реализации различных коммерческих проектов.

Стандарт Wi-Fi 6 решает сразу несколько актуальных задач бизнес-клиентов, а высокая скорость передачи данных, совместно с возможностью комфортной работы множества сотрудников и клиентов одновременно с одной точкой доступа, дают значимые преимущества бизнесу.

Развертывание подобного рода сетей позволяет улучшить качество связи на любых площадках с большим количеством пользовательских устройств: в общественных местах, крупных и мелких офисах, выставочных залах, спортивных объектах, школах, больницах и пр.