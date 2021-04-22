ZTE совместно с Beeline развернула в Узбекистане виртуальную платформу SDM

ZTE Corporation совместно с Beeline Uzbekistan развернула виртуализированную платформу SDM (Subscriber Data Management) в Узбекистане. Для Beeline Uzbekistan это стало важным шагом в цифровизации своей деятельности, направленной на улучшение пользовательского опыта.

Благодаря виртуализированной платформе SDM ZTE Beeline смог повысить производительность сети, снизив при этом общие операционные расходы на 60%. При этом надежность сети увеличилась до 99,9999%, что обеспечило безопасность пользовательских данных. В качестве центра управления пользовательскими данными в сети мобильной связи платформа vSDM может управлять сетью 2G, 3G, 4G LTE и EIR (регистр идентификации оборудования), что позволит решать такие задачи, как интегрированное развитие нескольких сетей и обслуживание данных с высокой пропускной способностью. Кроме того, эта платформа отвечает потребностям Beeline Uzbekistan в развитии 5G.

Во время внедрения платформы vSDM использовалась интеллектуальная система управления инженерными проектами ZTE iEPMS. Для повышения эффективности развертывания сети, в системе были реализованы полное управление ключевыми контрольными показателями, такими как поставка оборудования, установка и отладка, первый звонок, приемо-сдаточное тестирование и переключение в коммерческое использование.

Несмотря на различные риски, связанные с COVID-19, ZTE, опираясь на свой инновационный режим облачной доставки, внедрила передовые инструменты интеллектуального сетевого развертывания для эффективного выполнения проверки оборудования, автоматического ввода в эксплуатацию облачной платформы, автоматического развертывания сетевых элементов и O&M. В итоге компания успешно построила крупнейшую платформу vSDM в Узбекистане.