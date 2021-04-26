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МТТ начал снабжать голосовыми роботами предприятия ЖКХ

Телеком Интеграция Бизнес-приложения

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ начал снабжать голосовыми роботами предприятия ЖКХ. В этом году цифровой помощник появился в компании «Башкирские распределительные тепловые сети» и других крупных расчетных центрах в нескольких регионах России. Роботы, разработанные на платформе VoiceBox от МТТ, принимают показания счетчиков и формируют ежемесячные счета для абонентов. На сегодняшний день они обрабатывают более 50% обращений клиентов.

«Это наш первый опыт внедрения голосовых роботов в ЖКХ и мы считаем это направление очень перспективным. Ведь в последние годы отрасль жилищно-коммунальных услуг стала более технологичной и компании охотнее тестируют и внедряют инновационные сервисы, позволяющие повысить эффективность работы, - сказал Иван Артемьев, руководитель отдела управления проектами компании МТТ. - Сейчас мы автоматизировали самую трудозатратную операцию, в будущем сможем дополнять сценарии роботов новыми функциями, которые не требуют участия человека. Например: сбор обратной связи, прием жалоб, оповещение о ремонтных работах».

Раньше чтобы передать показания счетчиков, клиентам приходилось по несколько минут ждать ответа оператора. Ведь человек в отличие от робота не в состоянии обрабатывать несколько звонков одновременно. Решение МТТ, автоматизирующее голосовые коммуникации, помогло компаниям ликвидировать очереди на линии и повысить качество обслуживания.

Пользователи позитивно отнеслись к нововведению, так как роботы значительно экономят их время. Сотрудники же могут уделять больше внимания более важным задачам, которые требуют индивидуального подхода.

Для того, чтобы передать показания индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения, тепловой энергии и электричества, пользователь должен позвонить по телефону «горячей линии», где голосовой робот-помощник попросит продиктовать номер лицевого счета, по слогам назвать фамилию собственника квартиры или дома и озвучить показания счетчиков. Вся информация автоматически вносится в базу данных компании, что значительно ускоряет процесс подготовки ежемесячных счетов для абонентов.

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной компании. При этом интерфейс платформы прост и интуитивно понятен. Работать в нем может любой специалист без навыков программирования. Робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных. В зависимости от целей компании можно выбрать подходящий номер: городской или в формате 8-800. Голосовой робот может быть интегрирован с большинством CRM-систем, например, «Битрикс24» или AmoCRM, что позволяет оперативнее формировать отчеты и повышать качество обслуживания.



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