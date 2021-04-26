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В МТС назначен директор по клиентскому опыту

Бизнес Кадры Телеком

МТС объявила о введении должности директора по клиентскому опыту, на которую назначена Татьяна Мудрецова.

«МТС уделяет огромное внимание тому, насколько наши клиенты удовлетворены каждым продуктом в отдельности и тому, насколько комфортно пользоваться одновременно несколькими продуктами внутри экосистемы. Это большая работа, в которой мы анализируем метрики по качеству продуктов вплоть до мельчайших технических и пользовательских нюансов, мониторим и улучшаем взаимодействие с сервисными службами и учитываем пожелания наших клиентов. Мы выделяем функцию клиентского опыта в прямое подчинение президенту, поскольку сегодня, когда мы активно наполняем экосистему новыми продуктами, ее значимость выходит на принципиально новый уровень», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Назначение Татьяны позволит нам использовать ее профессиональные компетенции и новаторский подход для того, чтобы продукты МТС — от базовых телекоммуникационных сервисов до развлекательных приложений и стриминговой платформы — стали еще более удобными для каждого пользователя, а новые продукты, которые мы интегрируем в нашу экосистему, соответствовали принятым в компании высочайшим критериям клиентского опыта», — отметил Вячеслав Николаев.

С 2020 г. Татьяна Мудрецова — член правления, директор по развитию и клиентскому опыту «Эр-телеком холдинга».

с 2014 г. — член правления, директор по маркетингу «Детского мира».

с 2012 по 2014 г. — директор по маркетингу в компании «Основа телеком».

с 2005 по 2011 г. — начальник отдела по маркетингу массового рынка Московского региона; руководитель службы целевого маркетинга и лояльности; директор по маркетингу массового рынка России в «Вымпелкоме».

в 1995 г. окончила Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Информационные технологии в управлении».

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