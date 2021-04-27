«Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии

ГМК «Норильский никель» и Nokia завершили успешное тестирование частной беспроводной сети Private LTE/5G, развернутой в одной из шахт рудника «Скалистый» на глубине 875 м.

Партнерами в данном проекте выступили оператор связи Tele2, компания Qualcomm Technologies, и компания «СПБЭК – Майнинг».

Пилотная частная беспроводная сеть связи «Норникеля» одновременно работала в стандартах 5G и LTE, позволяя поддерживать критически важные для предприятия функции, такие как надежная и безопасная передача голоса и данных, видеонаблюдение, поддержка удаленной работы с оборудованием по видеоканалам, связь между распределенными производственными площадками и центром управления и многие другие.

Пилотная сеть была развернута на руднике «Скалистый» на глубине 875 и работала на базе решения Nokia промышленного класса для цифровых беспроводных сетей горнодобывающей отрасли. Запущенная сеть включала в себя оборудование и программное обеспечение для ядра сети 4,9G/LTE и 5G, оборудование базовых станций Flexi Zone Micro LTE и Nokia AirScale 5G, а также решение для групповой оперативной связи.

Проведенные испытания подтвердили возможности технологии Nokia в части оперативного развертывания широкополосной беспроводной сети связи в условиях реальной горнодобывающей среды. Достигнутые результаты доказали эффективность применения и перспективность использования выделенной сети 4,9G и 5G, как единой среды передачи данных для существующих платформ ГМК «Норильский никель» и новых цифровых продуктов с различным профилем трафика.

В процессе демонстрации технологий 5G в миллиметровом диапазоне были использованы ноутбук Compal и смартфон Motorola edge+, оба устройства построены на базе платформы Qualcomm Snapdragon с системой Snapdragon X55 5G Modem-RF System.

Развертывание частных беспроводных сетей на базе технологии LTE или 5G открывает в будущем для предприятий «Норникеля» новые возможности в сферах роботизации, удаленной и автономной работы, полной автоматизации транспортных средств, аналитики и безопасности. Данные технологии позволяют осуществить настоящий прорыв в области цифровой трансформации горно-металлургической промышленности.

Лиана Ермишина, директор департамента информационных технологий «Норникеля», сказала: «На сегодняшний день весь мир пристально смотрит в сторону потенциального применения сетей 5G в промышленности, и наша компания не является исключением. Уровень промышленной автоматизации на рудниках «Норникеля» постоянно повышается, внедряются инновационные системы и технологии, и в связи с этим закономерно растут требования к беспроводной сети передачи данных. Мы рассматриваем возможность использования LTE и впоследствии 5G под землей, потому что эти сети оптимальным образом подходят, в первую очередь, для повышения мер безопасности на производстве, а также реализации сценариев продвинутой цифровизации, например таких, как автономная добыча руды и дистанционное управление техникой».

Юлия Чернядьева, директор Nokia по развитию бизнеса с корпоративными и государственными заказчиками в регионе Восточная Европа, отметила: «Мы рады партнерству с «Норникелем» в рамках этого проекта, который предоставляет критически-важную инфраструктуру для развития цифровых технологий на предприятиях компании. Решения Nokia 5G становятся все более популярными на корпоративном рынке. Nokia гордится тем, что сотрудничает с более чем 260 заказчиками в области частных беспроводных сетей 4G/5G, из которых более 40 являются сетями 5G. Nokia обладает всеобъемлющим портфелем решений, позволяющих реализовать любой сценарий развертывания частных беспроводных сетей в различных отраслях, и мы открыты к сотрудничеству с предприятиями России в области цифровой трансформации».

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2, сказал: «Технологические сети предприятий, построенные по модели Private LTE, – один из перспективных продуктов на телеком-рынке. Технические решения, которые мы готовы использовать для создания таких сетей, находятся в статусе 5G Ready. Мы считаем, что в скором времени они будут востребованы индустриальными заказчиками. Для Tele2 как для оператора, который активно осваивает тему Private LTE, важно продолжать испытания, приближающие нас к массовому распространению таких решений. Кейс, реализованный с партнерами, помогает нам более точно понимать требования заказчиков».

Сергей Коробов, директор по развитию бизнеса, Qualcomm Europe, сказал: «Использование беспроводной связи 5G в миллиметровом диапазоне открывает широкий спектр новых возможностей на всех этапах разработки полезных ископаемых. Сверхвысокие скорости передачи данных на смартфоны и компьютеры, созданные на базе платформ Snapdragon, критически важны как для улучшения безопасности условий труда, так и для увеличения эффективности за счет мгновенной передачи информации непосредственно в корпоративные облачные хранилища».