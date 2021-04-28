Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo

Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и «Нейтроникс» (генеральный дистрибьютор решений видеоконференцсвязи Vinteo) с целью определения возможности использования спутниковой связи для обеспечения клиентов провайдера видекоммуникациями произвели проверку совместной работы. В результате тестирования ВКС система Vinteo показала свою применимость для работы на спутниковых каналах.

Успешные результаты тестирования говорят о том, что видеоконференцсвязь станет доступна пользователям спутникового интернета в любой точке России.

«Система ВКС Vinteo имеет функцию микширования видео/аудио потока, что позволяет получить независимую от количества участников скорость передачи данных, – комментирует Президент группы компаний «Нейтроникс» Михаил Крихели. – Кроме стандартного функционала система предлагает такие функции, как видеоаналитика, титрование, аудиотранскрипция, расшифровка совещания и стенографирование, и другие, позволяет транслировать видеоролики со звуковой дорожкой. Все это говорит о том, что собеседники, находясь даже на разных полюсах Земли, смогут не просто общаться по видеосвязи с качественными картинкой и звуком, но и организовывать бизнес-процессы в удаленном формате».

«Тестирование состоялось в режиме онлайн при одновременном участии 15 уникальных пользователей из Москвы, Новосибирска и Владивостока – часть из них подключились при помощи спутниковых каналов передачи данных. Во время сеанса мы констатировали отсутствие задержек сигнала, четкую картинку, хороший звук. В ходе теста участники совещания свободно продемонстрировали приготовленные презентации и видеоролики, обсудили перспективы внедрения услуг видеосвязи в коммерческую эксплуатацию для абонентов РТКОММ – подключенных к услугам доступа к скоростному спутниковому интернету под ТМ SenSat. – прокомментировал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев. – Благодаря найденному техническому решению услуга видеосвязи на спутниковых каналах впервые становится доступна физическим лицам и может стать частью линейки умных тарифных опций РТКОММ, которые мы применяем для повышения гибкости и удобства управления трафиком нашими клиентами».

По результатам тестирования были найдены оптимальные настройки, которые позволяют предоставлять ВКС высокого качества. Его степень устанавливается администратором в настройках сервера комнаты совещания. Техническая документация доступна на Wiki и на сайте разработчика системы.