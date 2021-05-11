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Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях

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Sitronics KT показала работу созданного компанией комплекса технологий автономной навигации судна (а-Навигация).

В рамках испытаний сухогруз «Пола Анфиса», оборудованный системами а-Навигации Sitronics KT, управлялся специалистами из петербургского офиса компании «Пола Райз» — были отработаны режимы дистанционного управления судном и автономный режим движения. После часа испытаний в Азовском море управление было возвращено на борт судна.

«Автономное судовождение — это одна из ключевых технологий, которая должна кардинально повысить безопасность судоходства и эффективность работы всей мировой отрасли. Поэтому этот вопрос находится в фокусе внимания и ведущих стран, и Международной морской организации (ИМО). Прямо сейчас проходит 103 сессия Комитета по безопасности на море ИМО, на которой регулирование автономного судовождения — самый обсуждаемый и объемный вопрос повестки дня. Накануне мы впервые в мире продемонстрировали работу полного комплекса а-Навигации в реальных условиях — не в виде анимации или демонстрации отдельных систем в лабораторных условиях, а настоящий пример на настоящем коммерческом судне», — сказал Александр Пинский, генеральный директор «Отраслевого центра Маринет».

Представитель IMO Хейке Деггим отметила успехи российских коллег в области а-Навигации: «Мы увидели своими глазами, что Россия продвинулась гораздо дальше по многим вопросам, нежели IMO. Более того, были изучены вопросы, которых мы даже еще не касались. Я очень надеюсь, что техническая работа будет продолжена в целях развития автономного судоходства, предложения России будут рассмотрены».

«Крупномасштабные испытания проекта а-Навигации в реальных условиях дают положительные результаты. В этом году Sitronics KT планирует перейти к следующему этапу — опытной эксплуатации автономных судов совместно с компаниями-судовладельцами, участвующими в проекте», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

В декабре 2020 г. российское Правительство одобрило постановление о проведении эксперимента по испытаниям морских автономных судов под российским флагом. В соответствии с ним любая судоходная компания может оснащать свои суда автономными навигационными системами и эксплуатировать их в своей обычной деятельности в 11 регионах: Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской и Сахалинской областях, а также в Санкт-Петербурге. Участниками эксперимента являются Минпромторг России, Минтранс России, Росморречфлот и владельцы автономных судов.

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