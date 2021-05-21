Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом

Tele2, российский оператор мобильной связи, к началу летних путешествий покрыл сетью ключевые трассы, связывающие Санкт-Петербург с самыми востребованными направлениями дачного отдыха и локального туризма. По данным Роскомнадзора, Tele2 на 100% покрыла трассы А-181 «Скандинавия», М-10 «Россия», А-180 «Нарва» и Р-23 «Псков» (от Петербурга до границы с Белоруссией). Кроме того, компания заняла второе место среди операторов по доле покрытия на трассе Р-21 «Кола».

Tele2 продолжает строить инфраструктуру, которая обеспечивает связью федеральные автомобильные трассы. По данным Роскомнадзора, в прошлом году оператор расширил покрытие трасс, связывающих Санкт-Петербург с другими регионами. В частности, Tele2 обеспечила голосовой связью на 100% трассу А-181 «Скандинавия», которая пролегает от Северной столицы через Выборг до границы с Финляндией. Полностью покрыли трассу М-10 «Россия» от Петербурга через Великий Новгород и Тверь до Москвы. Клиенты оператора всегда остаются на связи и с быстрым мобильная интернетом в дороге до Кингисеппа и Ивангорода – на трассе А-180 «Нарва», а также по пути в Псковскую область – на трассе Р-23 «Псков».

Самая протяженная дорога – Р-21 «Кола», которая связывает Петербург с Мурманском и далее с границей Норвегии, покрыта на 85,2%. По этому показателю Tele2 занимает второе место среди всех операторов. В прошлом году, в частности, технические специалисты Tele2 построили базовую станцию в Зверосовхозе, которая покрыла участок трассы «Кола» на выезде из Мурманска.

В 2020 г. Tele2 первой из операторов обеспечила полное покрытие Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге. Работы позволили закрыть зоны неуверенно приема и обеспечить связь на протяжении всех 46 километров дороги. ЗСД – первая в России внутригородская многополосная скоростная магистраль, соединяющей федеральную трассу «Скандинавия» на севере с развязкой кольцевой автодороги в южной части города.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, сказал: «Мобильная связь на трассе жизненно необходима. И речь не только про то, чем развлечь пассажиров в пути. Связь – вопрос жизни и смерти при возникновении экстренной ситуации. Не случайно наша компания участвует в Emergency DataHack, который организует МЧС и ИНИД. На основе предоставленных компанией Tele2 обезличенных данных Big Data аналитики смогут построить модель, которая позволит на основании данных о погодных условиях и интенсивности движения спрогнозировать возникновение аварии и ее тяжесть на определенном участке трассы на конкретную дату и время. В результате надежная связь и инновации позволят сделать наши дороги более комфортными и безопасными».