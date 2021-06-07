«Триколор» запустил собственную программу лояльности

Мультиплатформенный оператор «Триколор» запустил собственную программу лояльности. Клиенты теперь смогут получать баллы за различные целевые действия и обменивать их на бонусы.

Собственная программа лояльности «Триколора» — результат развития проекта «Триколор бонус». Если раньше клиенты оператора на сайте оператора могли получать бесплатные бонусы от партнеров «Триколора», то теперь возможностей стало больше: клиентам также будут начисляться баллы, которые они смогут обменять на ранее недоступные специальные предложения.

Чтобы получить баллы, клиенту «Триколора» нужно оформить подписку на любой пакет каналов оператора или купить или арендовать фильм в онлайн-сервисе. Чем больше действий, тем больше баллов. Например, за подключение пакета каналов «Детский» на год начислят 100 баллов, а за аренду или покупку фильмов — 50 баллов. Полная информация о баллах доступна после авторизации. В течение первых двух месяцев работы программы оператор проводит специальную акцию и начисляет повышенные баллы. Так, за продление или подключение услуги «Единый Ultra» можно получить 500 баллов.

Баллы, которые будут начисляться через 14 дней после совершения целевого действия, можно обменять на специальные бонусы от партнеров, список которых будет постоянно обновляться и расширяться. Уже сейчас потратить баллы можно в интернет-магазине, обменять их на подписку или повышенный бонус от партнера «Триколора». Так, стоимость месячной подписки на пакеты каналов «Ночной» или «Детский» составляет 300 баллов, подписку на два месяца на основной пакет можно приобрести за 250 баллов.

«Триколор» планирует регулярно дополнять список возможностей программы лояльности и доступных бонусов для клиентов. Уже в ближайшее время пользователи смогут обменять свои баллы на скидки в интернет-магазинах, продуктовых розничных сетях и у других партнеров программы.

«Запуск программы лояльности — отличная новость для всех клиентов «Триколора», в особенности для тех, кто активно пользуется нашей бонусной программой. Теперь, оплачивая подписку, человек получит не только доступ к высококлассному контенту и нашему онлайн-сервису, но и больше выгодных спецпредложений», — сказал Дмитрий Дятлов, руководитель направления развития программы лояльности «Триколора».