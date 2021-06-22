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Schneider Electric спроектировала и построила основной ЦОД для МТС в Беларуси

Компания Schneider Electric построила на территории Беларуси главный центр обработки данных для телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг МТС.

Мобильной связью МТС в Беларуси пользуется более половины населения страны: около 5,7 млн абонентов. Сегодня деятельность МТС выходит за рамки телекоммуникаций: компания активно расширяет направления работы, предлагая услуги в сфере ИТ, цифровых решений, финансов.

Перед заказчиком стояла задача создать надежный дата-центр, отвечающий требованиям международных стандартов Uptime Institute, который будет функционировать непрерывно и круглосуточно. Чтобы достичь поставленной цели, специалисты Schneider Electric спроектировали, построили и запустили сложнейшее инженерное оборудование в сжатые сроки, возведя на месте снесенных строений новое здание с интеграцией инженерных систем, которые позволяют использовать инфраструктуру нового дата-центра и для нужд основного здания МТС.

Schneider Electric создала новый ЦОД с использованием уникальных инженерных решений и цифровых технологий. Так, на российских заводах были специально изготовлены кабельные лестницы, проведены системы распределения питания, установлена уникальная облачная платформа на основе интернета вещей EcoStruxure. Среди поставленного оборудования – источники бесперебойного питания Galaxy VX, чиллеры модели TRAF, шкафы NetShelter SV, кондиционеры IUAV Room Cooling, технические фальшполы Uniflair и другие современные и надежные решения.

Специалисты Schneider Electric провели нагрузочные испытания перед запуском и в течение 5 лет будут оказывать сервисные услуги по обслуживанию созданного ЦОДа.

Schneider Electric удалось создать безопасный (на случай непредвиденных ситуаций все системы продублированы), предсказуемый, надежный ЦОД, обладающий высокими показателями по КПД и отказоустойчивости, который сможет работать непрерывно и круглосуточно. Более того, возведенный центр обработки данных обладает отличным коэффициентом энергоэффективности (PUE) 1,28, а также соответствует высокому стандарту надежности инфраструктуры и оборудования уровня Tier III.

Эльяс Касми

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