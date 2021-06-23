Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России

Международный сервис-провайдер Orange Business Services модернизирует сети в России как на магистральном уровне, так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве и Санкт-Петербурге, подключив российский сегмент к глобальной сети класса Tier 1 Open Transit Internet (OTI). В планах — организация PoP в других регионах страны.

Сейчас идет процесс расширения OTI-сети Orange Business Services по всему миру, и РФ — один из ключевых рынков для компании. Российские POP подключаются к защищенной сети IP-транзита OTI/AS5511, которая связывает более ста POP Orange Business Services в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Организация сети класса Tier в России позволила расширить линейку предложений для контент-провайдеров, фиксированных, мобильных и спутниковых операторов.

Также Orange Business Services в 2020 г. завершил первый этап апгрейда метросети (транспортной сети в масштабах города) в Москве, переведя магистральные каналы или их связки с 10 Гбит/с на 100 Гбит/с. В 2021 г. в планах апгрейд сетей в Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове и дальнейшее увеличение пропускной способности каналов еще на шести московских узлах.

Усиление сетевой инфраструктуры — последовательная работа, которую Orange Business Services выполняет по мере роста трафика. Все это дает возможность быстрее подключать клиентов, а также удовлетворять их спрос на повышение пропускной способности.