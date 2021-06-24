Облачные игры стали доступны клиентам Yota

Теперь клиенты Yota могут подключить доступ к сервису Yota Игры. Он дает возможность пользователям со своего компьютера на Windows или macOS играть в игры с высокими требованиями к производительности, независимо от системных характеристик собственного компьютера.

Подключить доступ к Yota Играм можно за 33 руб. в день. Играть при таком тарифе можно в течение трех часов каждый день. Также клиенты смогут подключить дополнительные 1, 2 или 3 часа игры за 25, 48 и 70 руб. соответственно.

«Среди клиентов Yota много настоящих геймеров. Поэтому совместно с Loudplay мы разработали сервис, который поможет нашим пользователям не зависеть от характеристик своего «железа» и играть в любимые игры в «облаке», - отметил руководитель по digital-продуктам Yota Сергей Малышев.

«В условиях резкого скачка цен на игровые комплектующие и приставки с начала года, мы с Yota запускаем максимально демократичный сервис для любителей игр. Возможность подключения к мощному игровому компьютеру в облаке по цене, сопоставимой со стоимостью проезда в общественном транспорте, откроет доступ к современным играм для сотен тысяч игроков среди аудитории нашего партнера», - сказал директор по продукту Loudplay Роман Косатый.