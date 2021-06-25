Аналитика МТС: где петербуржцы чаще всего пользуются связью 5G

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала обезличенные данные использования мобильного интернет-трафика в пилотных зонах 5G МТС в Санкт-Петербурге с 31 мая по 20 июня 2021 г. Лидером по объему трафика и количеству абонентов стала Дворцовая площадь.

Также в тройку популярных мест вошли локации рядом со стадионом «Газпром Арена», Площадью искусств и Итальянской улицей.

С помощью безлимитного и бесплатного 5G-интернета петербуржцы тестируют преимущества нового стандарта в повседневной жизни — при загрузке тяжелого контента, просмотре фильмов в онлайн-кинотеатрах в UHD-качестве, в онлайн-играх, прямых трансляциях в соцсетях, а также используют свои смартфоны в качестве точки доступа Wi-Fi.

«Жители Петербурга в этом году в десятки раз чаще покупают смартфоны с поддержкой 5G. МТС запустила первую в городе масштабную пилотную сеть для горожан. Мы видим, что популярность новой сети у петербуржцев растет с каждым днем. Поэтому мы запустили 5G еще и на улице Рубинштейна и в «Севкабель Порту». В наших планах до конца лета дополнительно покрыть сетью пятого поколения еще несколько популярных мест Петербурга», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Таким образом, масштабная пилотная пользовательская сеть 5G МТС развернута уже в 19 популярных местах Санкт-Петербурга: Экспофорум, Дворцовая площадь, Газпром Арена ( площадь у стадиона), Яхтенный мост, Технопарк «Ленполиграфмаш», Ботанический сад, Московский вокзал, ТРЦ «Питерленд», Парк 300-летия Петербурга, Ул. Итальянская ( Площадь Искусств), Ул. Малая Монетная (офис МТС), Ул. Рубинштейна, Севкабель Порт, Кронштадт (сквер у Музея истории Кронштадта, Кронштадт (Летний сад), Кронштадт (ул. Восстания), Кронштадт (ул. Посадская), Кронштадт (пр. Ленина), Кронштадт (Кронштадтский хлебозавод).

В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

Условия подключения абонентов

Опция «Доступ в 5G» предоставляет абоненту доступ в пилотную сеть 5G и предоставляет безлимитный и бесплатный трафик в сети 5G.

Способы подключения/отключения:

1.С помощью USSD-команды: *111*5555#вызов

2.в Личном кабинете;

3.в приложении «Мой МТС»;

Опция «Доступ в 5G» отображается в списке подключенных услуг в ЛК и приложении «Мой МТС».