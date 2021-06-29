Qualcomm представила продвинутые 5G-технологии и приложения для преобразований в промышленности

Qualcomm Technologies, Inc. представила свои исследовательские достижения и инновации для продвижения следующего этапа 5G. Новые и модернизированные испытательные OTA-стенды, (работающие через эфир), и системные модели демонстрируют постоянное стремление Qualcomm Technologies к расширению возможностей системной базы 5G, чтобы операторы и пользователи мобильной связи получили в глобальном масштабе увеличенную емкость, расширенное покрытие и уменьшенную задержку. Испытательные стенды и системные модели также демонстрируют горизонтальные возможности 5G по преобразованию широкого ряда отраслей, включая промышленный Интернет вещей, автопром, корпоративный сектор и др.

«Qualcomm Technologies будет продвигать экосистему мобильной связи, сметая технологические барьеры и реализуя максимальную системную производительность 5G в новых отраслях, проектах и приложениях для смартфонов и не только, — сказал Джон Сме (John Smee), вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по инжинирингу. — Наши новые испытательные 5G OTA-стенды и системные модели вобрали в себя более чем 30-летний опыт работы с беспроводными технологиями, доскональное знание систем и глобальный опыт. Они демонстрируют наше лидерство в продвижении 5G на ближайшее десятилетие».

Исследовательская деятельность Qualcomm Technologies приводит к появлению новых 5G-устройств, проектов и приложений в сфере беспроводных технологий, граничных облачных вычислений и искусственного интеллекта. Представленные прототипы подчеркивают стремление Qualcomm Technologies продолжать исследования и развивать перспективные 5G и другие технологии.

Представлены следующие прототипы. Укрепление системной базы глобальной 5G-сети. Новейшие испытательные OTA-стенды для глобальных 5G-сетей, прототипы и системные модели Qualcomm Technologies иллюстрируют новые возможности и потенциал 5G-систем. Демонстрации посвящены пяти ключевым исследовательским темам в области глобальных 5G-сетей, включая поддиапазонную полудуплексную передачу (subband half-duplex), позиционирование в глобальных 5G-сетях, кросс-узловое машинное обучение, эволюцию 5G NR-Light с применением прямой связи (sidelink), разукрупнение 5G-устройств.

Расширение мобильных сетей и приложений mmWave. Qualcomm Technologies была первопроходцем в области технологии mmWave, и наши революционные исследования продолжаются. Новые mmWave OTA-прототипы и системные модели представлены в пяти ключевых направлениях. Это умные репитеры mmWave, прогнозирование характеристик луча с применением машинного обучения, оптимизация сетевой топологии, распространение mmWave IoT и применение mmWave на умных фабриках. Демонстрации показывают, как развитие 5G mmWave помогает повысить производительность, улучшить эффективность развертывания и расширить использование.

Прямая связь 5G V2X приближает безопасный и интеллектуальный транспорт. Концепция Qualcomm Technologies для коммуникационной технологии 5G V2X (vehicle-to-everything) призвана повысить безопасность на дорогах, соединяя автомобили с другими автомобилями, пешеходами, велосипедистами, дорожной инфраструктурой и др. Этот новый прототип, соответствующий спецификации 5G Rel-16, способствует дальнейшему совершенствованию прямой связи 5G V2X и повышению сетевой емкости благодаря разгрузке глобальных 5G-сетей от данных, требующих большой полосы пропускания, таких как локальные 3D-карты высокого разрешения, а также более надежной связи с распределенной временной синхронизацией для поддержания подключения даже при отсутствии GNSS.

Новая эффективность Индустрии 4.0. Промышленные испытательные 5G OTA стенды Qualcomm Technologies раздвигают границы технологии 5G, которая задает фундамент Индустрии 4.0. В качестве примеров продвинутых технологий можно привести чувствительное по времени сетевое взаимодействие (time sensitive networking, TSN) с временной синхронизацией микросекундного уровня, сверхвысокую надежность с координированной передачей и приемом (coordinated multi-point, CoMP), позиционирование внутри помещений с сантиметровой точностью, а также внедрение прямой связи в промышленном IoT для повышения эффективности коммуникации устройств друг с другом.

Будущий интерфейс человека с технологией boundless XR в мобильной сети 5G mmWave. Способствуя конвергенции физического, цифрового и виртуального миров, технология boundless XR с помощью 5G и распределенных вычислений предлагает еще более иммерсивные впечатления мобильной виртуальной и дополненной реальности. Данная демонстрация, в которой применяется оптимизированная сквозная система Qualcomm Technologies 5G mmWave OTA, показывает одновременную поддержку нескольких пользователей виртуальной реальности в различных приложениях, таких как совместная работа и игры.

Повышение эффективности систем для повышения экологичности сетей. По мере того как развиваются мобильные сети, расширяется полоса пропускания, уплотняется развертывание и растет число пользователей, исследователи Qualcomm Technologies изучают возможность сделать сети более экологичными с помощью таких новых продвинутых технологий, как цифровые пост-искажения и высокоэффективные схемы модуляции, способные существенно снизить энергопотребление мобильных сетевых систем, поддерживая при этом высокопроизводительную передачу данных.