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МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о закрытии сделки по приобретению за 5,2 млрд руб. с учетом чистого долга 100% акций ООО «ГДЦ энерджи групп», владеющего одним из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) GreenBushDC в Зеленоградском административном округе Москвы.

ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 2018 г., рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт, эксплуатацию 2280 стоек в 24 залах общей площадью 5220 кв. м. GreenBushDC на базе одного из трех модулей оказывает услуги более чем 200 клиентам. В ближайшее время планируется дооборудовать и запустить в эксплуатацию два оставшихся модуля.

«За счет активного строительства собственных модульных дата-центров в Москве и регионах, а также благодаря приобретению перспективных активов, МТС становится одной из крупнейших компаний в России, предоставляющих услуги коммерческих дата-центров, — отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Егоров. — По экспертным оценкам, рынок коммерческих дата-центров в России в 2021–2024 гг. будет прирастать более чем на 20% в год. После полного оснащения ЦОД GreenBushDC войдет в пятерку российских дата-центров по емкости и даст МТС ощутимый прирост мощности на столичном рынке, на который приходится порядка 80% всего российского рынка услуг центров обработки данных».

Ресурсы дата-центра GreenBushDC будут использоваться под услуги colocation, собственные нужды МТС и развитие облачного провайдера CloudМТS, который предоставляет более 25 услуг для различных бизнес-задач. Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы.

Отказоустойчивость ЦОДа GreenBushDC подтверждена сертификатом Detailed Design от Uptime Institute на соответствие TIER III. Дата-центр GreenBushDC стал двенадцатым в федеральной сети дата-центров МТС, которые расположены в крупных российских городах и регионах: четыре центра в Москве, два в Нижнем Новгороде, по одному в Московской области, Ленинградской области, Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре.

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