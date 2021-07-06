CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом

Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил безлимитным интернетом суда компании «Эко шиппинг», осуществляющей грузоперевозки на Северном морском пути. Решение Maritime VSAT гарантирует бесперебойный доступ в интернет и к внутрикорпоративным ресурсам.

Флот компании «Эко шиппинг» располагает девятью судами ледового класса. Это позволяет доставлять грузы не только в порты Балтийского, Средиземного и Северного морей, но и по маршрутам с повышенным риском вдоль трассы Северного морского пути (кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком) и в районы Крайнего Севера.

Orange Business Services предложил «Эко шиппингу» международное решение Maritime VSAT, созданное в рамках концепции «полноценного офиса в море». В России под Maritime VSAT сервис-провайдер использует собственную наземную инфраструктуру. Высокий уровень надежности обеспечивается автоматическим переключением сигнала между тремя наземными телекоммуникационными хабами и шестью российскими спутниками в Ku-диапазоне. Решение гарантирует устойчивое и бесшовное соединение на протяжении всего маршрута следования судов.

Учитывая опыт эксплуатации оборудования в суровых условиях Крайнего Севера, Orange Business Services установил на пароходах «Эко шиппинга» антенные системы, адаптированные для работы при сильных вибрациях во льдах. На борту каждого судна развернута сеть Wi-Fi. За управление судовой сетевой инфраструктурой отвечают специалисты Orange Business Services. В рамках проекта оборудование предоставляется по сервисной модели. Такой подход позволяет оптимизировать расходные статьи, переведя капительные затраты (CAPEX) в операционные (OPEX).

«Наличие постоянной связи с судами и доступ к корпоративным ресурсам во время плавания значительно повышают эффективность работы команды. Например, ускоряют процесс оформления документации при заходе в порт, позволяют оперативно координировать деятельность различных служб компании. Кроме того, члены экипажей пароходов могут общаться с родственниками и близкими через выделенный сегмент сети для частного использования», — сказал ведущий сервис-инженер по радиооборудованию «Эко шиппинга» Михаил Устинов.

«Деятельность на Крайнем Севере — одно из перспективных направлений развития для российской экономики. Государство вкладывает значительные средства в строительство и модернизацию портов вдоль трассы Северного морского пути, быстро растет грузопоток. Из-за специфики региона далеко не у каждого провайдера есть решение, которое способно обеспечить бесшовный доступ в интернет на борту судов, работающих на северных маршрутах. Решение Maritime VSAT значительно улучшит координацию экипажей с береговыми службами и сделает условия труда моряков пароходов компании «Эко шиппинг» более комфортными», — отметил Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток, Африка).

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все об электронных подписях. Обзор Market.CNews

МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи

Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов

Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта

Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании

Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой

Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж

Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика

Показать еще

Наука

Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?
Показать еще