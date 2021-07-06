Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом

Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил безлимитным интернетом суда компании «Эко шиппинг», осуществляющей грузоперевозки на Северном морском пути. Решение Maritime VSAT гарантирует бесперебойный доступ в интернет и к внутрикорпоративным ресурсам.

Флот компании «Эко шиппинг» располагает девятью судами ледового класса. Это позволяет доставлять грузы не только в порты Балтийского, Средиземного и Северного морей, но и по маршрутам с повышенным риском вдоль трассы Северного морского пути (кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком) и в районы Крайнего Севера.

Orange Business Services предложил «Эко шиппингу» международное решение Maritime VSAT, созданное в рамках концепции «полноценного офиса в море». В России под Maritime VSAT сервис-провайдер использует собственную наземную инфраструктуру. Высокий уровень надежности обеспечивается автоматическим переключением сигнала между тремя наземными телекоммуникационными хабами и шестью российскими спутниками в Ku-диапазоне. Решение гарантирует устойчивое и бесшовное соединение на протяжении всего маршрута следования судов.

Учитывая опыт эксплуатации оборудования в суровых условиях Крайнего Севера, Orange Business Services установил на пароходах «Эко шиппинга» антенные системы, адаптированные для работы при сильных вибрациях во льдах. На борту каждого судна развернута сеть Wi-Fi. За управление судовой сетевой инфраструктурой отвечают специалисты Orange Business Services. В рамках проекта оборудование предоставляется по сервисной модели. Такой подход позволяет оптимизировать расходные статьи, переведя капительные затраты (CAPEX) в операционные (OPEX).

«Наличие постоянной связи с судами и доступ к корпоративным ресурсам во время плавания значительно повышают эффективность работы команды. Например, ускоряют процесс оформления документации при заходе в порт, позволяют оперативно координировать деятельность различных служб компании. Кроме того, члены экипажей пароходов могут общаться с родственниками и близкими через выделенный сегмент сети для частного использования», — сказал ведущий сервис-инженер по радиооборудованию «Эко шиппинга» Михаил Устинов.

«Деятельность на Крайнем Севере — одно из перспективных направлений развития для российской экономики. Государство вкладывает значительные средства в строительство и модернизацию портов вдоль трассы Северного морского пути, быстро растет грузопоток. Из-за специфики региона далеко не у каждого провайдера есть решение, которое способно обеспечить бесшовный доступ в интернет на борту судов, работающих на северных маршрутах. Решение Maritime VSAT значительно улучшит координацию экипажей с береговыми службами и сделает условия труда моряков пароходов компании «Эко шиппинг» более комфортными», — отметил Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток, Африка).