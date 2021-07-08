Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил об открытии флагманской тестовой зоны промышленного интернета вещей (IIoT) в Новосибирске. Площадка входит в состав российского центра IoT-компетенций сервис-провайдера. Ее работа в тесном взаимодействии с вендорами-партнерами ускорит внедрение создаваемых Orange IoT-решений для промышленных предприятий, а также поможет кастомизировать уже имеющиеся продукты под задачи и требования клиентов. География проектов охватывает территорию от Восточного Урала до Красноярского края.

В первую очередь в тестовой зоне испытываются новые решения промышленной безопасности и охраны труда, созданные на базе продуктов как зарубежных, так и нескольких российских разработчиков. В частности, действует площадка для отработки высокоточного indoor-позиционирования персонала промышленных предприятий на базе технологии Ultra-Wide Band (UWB). Другое пространство отведено под испытания решений по предотвращению опасного сближения транспортного средства с человеком.

Еще одна задача тестовой зоны — отработка возможностей по интеграции технологии радиочастотной идентификации (Radio Frequency IDentification, RFID) с другими технологиями. Так, Orange Business Services в начале 2021 г. запустил систему мониторинга физических активов на основе RFID. Кроме того, сервис-провайдер тестирует промышленные IoT-решения, используя собственную транспортную сеть на базе LoRa. В ближайших планах — запуск площадки для отработки возможностей машинного зрения и его интеграции в IIoT-решения Orange. Всего в работе тестовой зоны задействовано более 20 специалистов.

«Новосибирск — ключевой город нашего присутствия в России. Именно здесь состоялось первое полномасштабное внедрение IoT-решения Orange на российском промышленном предприятии, — отметил Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка). — Сегодня мы работаем сразу над несколькими крупными IIoT-проектами в этом и соседних регионах, и именно поэтому было принято решение открыть тестовую зону здесь. Она ускорит проверку теоретических расчетов и предположений на практике, существенно сократив время для адаптации существующих и новых решений».

Российский центр компетенций Orange Business Services в области IoT открыт в 2018 г. В том же году начал работу и центр компетенций в области судоходства. В каждом из них работают не только технические специалисты, но и сотрудники, ответственные за развитие бизнеса в определенных индустриях. Это позволяет упростить взаимодействие с компаниями-клиентами и сфокусироваться на разработке решений для конкретных бизнес-задач.