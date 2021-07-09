«Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение»

«Билайн» запускает пилотный проект «видеонаблюдение». С его помощью жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Краснодара уже сегодня могут удаленно контролировать происходящее у себя дома. Услуга доступна как в режиме реального времени, так и в формате записи, хранящейся в облачном архиве в течение 7 дней.

Новый продукт в первую очередь создан для клиентов, на попечении которых находятся пожилые родственники, и кому приходится на время оставлять своих детей и животных дома одних, — в любой момент при наличии соединения с интернетом вы можете подключиться к умной камере видеонаблюдения и даже пообщаться с близкими с помощью встроенного микрофона и динамика. Также «Видеонаблюдение «Билайн»» подойдет тем, кто много времени проводит вне дома, но хотел бы быть в курсе того, что происходит с их имуществом.

Наталья Братчикова, вице-президент по развитию конвергентного бизнеса «Билайн», сказала: «Видеонаблюдение «Билайн»» — это готовое решение, которое включает в себя цифровую HD-камеру с широким углом обзора и инфракрасной подсветкой для работы в ночное время, а также хранение записей в облачном архиве. Все видеозаписи хранятся в шифрованном виде и остаются доступными даже, если с самой камерой что-то случится. Вы сможете настроить оповещение о тревожных событиях (камера реагирует на звуки и движение) и удаленно управлять чувствительностью детекторов. HD-камера работает с интернетом любого провайдера. Наша новая услуга проста в подключении и применении — все события, происходящие в вашей квартире или квартире ваших родственников, теперь доступны в одном приложении».

Для того чтобы воспользоваться предложением, клиенту нужно приобрести камеру, активировать ее в мобильном приложении «Видеонаблюдение «Билайн»» (6+) и подключить саму услугу.

Клиенты «Билайн» смогут пользоваться семидневным сроком хранения записей событий за 300 рублей в месяц. Хранение видеоархива с постоянной записью обойдется в 350 рублей в месяц. Камеру видеонаблюдения можно приобрести за 3990 рублей, также для ряда абонентов доступна рассрочка (все условия и подробности на сайте и в собственных офисах «Билайн»).

По одному договору можно подключить не более одной камеры. Услуга доступна пользователям «Домашнего Интернета», подключенным к сети ПАО «Вымпелком» в Москве, Московский области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской области и Краснодарском крае при наличии технической возможности подключения. Для абонентов подвижной радиотелефонной связи услуга доступна для абонентов тарифов, объединяющих мобильную связь и Домашний Интернет в одном пакете, и тарифов мобильной связи с ежесуточной абонентской платой предоплатной системы расчётов. Для подключения услуги необходимо оборудование, указанное на beeline.ru.