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LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков

LG Electronics (LG) объявила об открытии облачного колл-центра в США, который значительно ускорит процесс цифровой трансформации компании и при этом повысит качество и эффективность обслуживания покупателей. Вслед за Северной Америкой LG планирует открыть облачные центры обработки звонков еще в десятке стран, включая Австралию, Бразилию, Канаду, Францию, Италию и Вьетнам, в этом году и на своем внутреннем рынке в Южной Корее в начале 2022 г.

Внедрение облачной системы повысит качество обслуживания пользователей и принесёт больше положительных результатов. Система позволяет представителям службы поддержки LG работать совместно и эффективно, располагаясь в разных местах, устраняя необходимость находиться в одном помещении и снижая вероятность карантинной ситуации. А с внедрением новой функции преобразования речи в текст (STT – speech to text), которая быстро и точно преобразует голосовые вызовы в письменный текст, сотрудники колл-центра смогут легко зафиксировать повторяющиеся сложности и вопросы клиентов, тем самым увеличив скорость обработки запросов.

В случае большого количества звонков облачный колл-центр предлагает альтернативный более быстрый вариант связи с сервисным центром компании — беседа с чат-ботом на сайте службы поддержки LG или на платформах социальных сетей. Точная оценка времени ожидания станет доступна в ближайшее время. Система работает на Amazon Connect или Genesys Cloud.

«Новый облачный центр техподдержки LG активно обновляет и совершенствует услуги, помогая нам обеспечивать высокий уровень обслуживания покупателей, — сказал Ю Кю-Мун (Yoo Kyu-moon), исполнительный директор центра управления обслуживанием клиентов LG Electronics. Предоставляя разные варианты связи с нашим сервисом поддержки, пользователи LG смогут получить необходимую информацию и поддержку в любом удобном виде».

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