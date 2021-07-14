Hughes усовершенствовал сетевое решение спутниковой системы Jupiter

Hughes Network Systems в два раза увеличила пропускную способность периферийных терминалов и системы Jupiter в России.

Представители Hughes рассказали об обновлении системы Jupiter. Она является наиболее широко используемой в мире платформой для работы через спутники высокой пропускной способности (HTS), ее используют ведущие мировые операторы связи. Jupiter работает более чем через 20 спутников, поддерживая широкий диапазон самых разнообразных широкополосных приложений для корпораций, мобильной связи, магистральных каналов сотовой связи.

Hughes повысил производительность Jupiter в четыре раза и обеспечил совместимость с оборудованием предыдущего поколения. Среди нововведений также увеличение плотности монтажа и масштабируемости шлюзов, совместимость с программно-конфигурируемыми сетями (SDN). Реализована виртуализация сетевого функционала (NFV), используется искусственный интеллект и машинное обучение (AI & ML).

«В этом году особое внимание мы уделили вопросу модернизации системы Jupiter, развитию технологии для максимального улучшения характеристик и эффективности работы в самых разных сегментах: от широкополосного доступа для физических лиц и приложений для малых/домашних офисов, предприятий малого и среднего бизнеса до распределенных по всему миру корпоративных и правительственных сетей, приложений для связи в движении, магистральных каналов для сетей LTE/4G и 5G», – отметил глава представительства компании Hughes в Москве Константин Ланин.

По данным Hughes, компания увеличила на 23% клиентскую базу в Северной и Южной Америке с 2019 года. На июнь 2021 года Hughes обслуживает более 1,6 млн индивидуальных и корпоративных клиентов под брендом HughesNet. Суммарный объем выполненных заказов составил 7 млн периферийных терминалов Hughes, поставленных более чем в 100 стран мира, что представляет около 50% мирового рынка.

Hughes присутствует на российском рынке более 20 лет. Компания развернула свыше 60 центральных станций различного типа, отгрузила заказчикам более 100 тыс. периферийных терминалов.