«Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин

Мобильный интернет уже давно стал популярным среди россиян. «Билайн Аналитика» проанализировала, меняются ли предпочтения россиян по голосовым вызовам в связи с новыми трендами, сколько в среднем длится разговор по телефону, кто разговаривает дольше — мужчины или женщины, а также в каких городах люди больше всего используют голосовую связь.

За последние два года количество минут, которые люди тратят на голосовую связь, изменилось не сильно, однако интересен тот факт, что женщины в среднем говорят на 20% дольше, чем мужчины.

Больше всего звонков совершают люди от 25 до 45 лет, на втором месте по этому показателю пользователи в категории 45-65 лет. Категория 65+ — на третьем месте по количеству звонков, а те, кому до 25 лет, используют голосовую связь меньше всех.

Средняя длительность разговора за последние два года среди всех категорий абонентов составляет 2 минуты 47 секунд. У молодежи в возрасте до 25 лет она снизилась на 7%, такой же показатель у людей в категории 25-45 лет. Люди в возрасте от 45 до 65 лет стали говорить на 5% дольше, а те, кому за 65 лет, увеличили продолжительность своего разговора на 25%. Женщины до 65 лет говорят по телефону в среднем на 20% дольше мужчин, тогда как после 65 этот показатель увеличивается до 35%.

Среди самых говорящих регионов пальма первенства у Барнаула — там за два года средняя продолжительность разговора выросла на 17% и составила около 3 минут. На втором месте Пенза — 2,87 минуты, на третьей строчке — Тамбов, где люди говорят в среднем 2,85 минуты. Саранск и Курган — на 4 и 5 месте соответственно. Меньше всего средний разговор по телефону за последние два года длился в Красноярске, на Сахалине, в Бурятии, Перми и Ижевске.

Чаще всего, помимо звонков внутри России, пользователи звонят из России в Узбекистан, на втором месте среди зарубежых государств, куда звонят из России, находится Украина, на третьем — Таджикистан. На четвертой строчке — Кыргызстан, а на пятом месте — Казахстан. В Россию чаще всего звонят из Украины, Армении, Казахстана, Узбекистана и США. К слову, всплеск количества звонков из США пришелся на время локдауна в марте-апреле 2020 г. Международные звонки в среднем длятся около 2,6 минут. Дольше всех разговоры длятся во время звонков из Азербайджана в Россию, на втором месте по этому показателю Чехия, на третьем — Норвегия, а четвертую и пятую строчку делят Беларусь и Канада.