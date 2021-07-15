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«Билайн» запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!»

«Билайн» анонсирует выгодное предложение для своих клиентов — в интернет-магазине и розничной сети оператора стартовала акция «3 в 1: по цене смартфона!». В рамках этой акции клиенты «Билайн» получат возможность приобрести смартфоны Xiaomi по выгодной цене в комплекте с пакетом услуг связи и дополнительными товарами/услугами, включая наушники, беспроводные аккумуляторы, карты памяти и портативные колонки.

В акции «3 в 1: по цене смартфона!» представлены смартфоны Xiaomi Redmi 9 32 ГБ и 64 ГБ, Xiaomi Redmi Note 9 (64 ГБ и 128 ГБ), а также Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 ГБ.

Например, в акционный комплект вместе с одним из популярных смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 (64 ГБ) входят опция «4 000 рублей на связь по акции» и дополнительных товаров/услуг, стоимостью 3 000 рублей. Стоимость смартфона в составе комплекта в таком случае опускается с 16 990 рублей (вне акции) до 9 990 рублей.

На выбор клиента «Билайн» предлагает защитные пленки и стекло, кабели, чехлы, набор батареек, моноподы, наушники, гарнитуры, автодержатели, чистящие средства, внешние аккумуляторы, карты памяти, USB-накопители, беспроводные наушники, колонки, а также дополнительные услуги. Среди них, например, услуга страхования «Защита экрана», подписки «4в1» | «more.TV» | «START» сроком на 6 месяцев в онлайн-сервисе «Билайн ТВ» (12+).

Акция «3 в 1: по цене смартфона!» проводится с 12 июля 2021 г. по 15 августа 2021 г. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах доступна по ссылке.

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