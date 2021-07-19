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«Билайн» создает продукты для владельцев домашних животных

«Билайн» предлагает владельцам домашних животных воспользоваться специальными предложениями, которые помогут заботиться о четвероногих друзьях.

Например, владельцы собак в Москве и Московской области могут приобрести умное решение для отслеживания местоположения питомца всего за 4990. В комплект входят трекер для собак Geozon Pet Radar с поддержкой 4G, черного цвета, со скидкой, а также год связи для работы GPS-трекера на высокой скорости с тарифным планом «Для умных вещей». За счет широкого покрытия 4G от «Билайн» в Москве, хозяин собаки сможет определить при необходимости местоположение питомца с высокой точностью.

Трекер с помощью встроенного модуля GPS и GLONASS позволит владельцу собаки наблюдать за перемещением своего питомца в прямом эфире через мобильное приложение Geozone Care (12+). Если собака потеряется, нашедщий беглеца сможет связаться с хозяином с помощью кнопки SOS. А с помощью аудимониторинга можно прослушать, что происходит с питомцем и при необходимости прийти на помощь.

Приобрести продукт можно в собственных офисах «Билайн» или на сайте beeline.ru

Также «Билайн» разработал собственное приложение Petset (12+), которое может помочь хозяевам кошек и собак отлично проводить время вместе с четвероногими друзьями: дома, на прогулках и в путешествиях. В приложении можно пройти полезные курсы о воспитании, почитать информацию о здоровье питомца, а также получить онлайн консультацию у кинолога и ветеринара.

Совсем скоро в приложении можно будет приобрести полис страхования для ваших кошек и собак.

Скачать Petset уже можно в App Store и Google Play.

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